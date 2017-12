Dernière sortie éprouvante avant Noël pour les Remparts

Les vacances de Noël ont débuté 60 minutes trop tôt pour les Remparts, qui à court d’effectifs, n’ont pas été en mesure de rivaliser contre les Huskies de Rouyn-Noranda, vendredi soir, à l’aréna Iamgold, subissant un cinglant revers de 7-4 avant un congé long de dix jours.

La première période avait pourtant été prometteuse pour la troupe de Philippe Boucher, mais privés de Philipp Kurashev, actif au camp de l’équipe suisse junior, et de Mikaël Robidoux (commotion), les choses ont tourné au vinaigre en deuxième et elle n’a jamais été capable de revenir malgré un éveil tardif.

Gentile veut partir

Désorganisés et amorphes, les Remparts, qui n’ont pas signé deux victoires d’affilée depuis les 9 et 10 novembre, ont alloué sept buts consécutifs après avoir vu Olivier Garneau décoincer le pointage en avantage numérique.

Visiblement, ce 35e rendez-vous de la saison après avoir montré du caractère la veille à Val-d’Or était de trop.

«C’est un match à oublier. C’est de valeur, on avait commencé exactement comme on voulait, mais ce sont souvent des scores de même avant les vacances. Je pensais qu’on avait les idées à la bonne place. C’est inacceptable de tricher sur l’avantage numérique comme on l’a fait [sur le but de Taylor Ford].

«Ça va être le fun de retrouver nos familles, mais surtout de nous reposer pour retrouver notre identité. Je n’aime pas la manière dont on a perdu ce match. Puis, ce fut très ardu pour notre défensive», a lâché l’entraîneur-chef des Diables rouges, qui a refusé de jeter le blâme sur son partant Dereck Baribeau.

Il s’agissait possiblement du dernier match en carrière de Derek Gentile avec les Remparts, lui qui a demandé à être échangé à l’état-major. «Je vais tout faire pour honorer sa demande», a assuré Boucher sans commenter davantage. Âgé de 18 ans, le petit attaquant dispute une troisième campagne avec la formation québécoise, totalisant 14 buts et 33 points en 35 rencontres.

En vitesse

Le capitaine des Huskies, Mathieu Boucher, s'est amusé avec trois aides tandis qu'Alex Beaucage a enfilé l'aiguille à deux reprises... Les Remparts rependront l'action le 28 décembre à Victoriaville...

Mikaël Robidoux a subi une commotion cérébrale à la suite de la mise en échec par derrière que lui a administrée la veille David Henley, des Foreurs, forçant les Remparts à évoluer à 11 avants seulement. La sanction de Henley sera annoncée samedi matin... L’autocar des Remparts a effectué un arrêt à l’aéroport Montréal-Trudeau sur le chemin du retour où les joueurs des Maritimes ont pu rentrer à la maison sur un vol direct...

Les Wildcats de Moncton et les Mooseheads de Halifax se feront la lutte pour la présentation du tournoi de la coupe Memorial en mai 2019. L’ancien chef des opérations des Ice Caps de St. John’s, Glenn Stanford, a été nommé au comité de sélection indépendant chargé de choisir la ville hôte.