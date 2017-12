De l'intérêt pour Mrazek

Les Red Wings de Detroit recevraient présentement des appels au sujet de leur gardien Petr Mrazek, selon ce que rapporte The Athletic.

«Les équipes ne se battent pas pour ses services, mais au moins il y a de l’intérêt, ce qui indique à quel point il n’y a pas beaucoup d’options sur le marché des gardiens présentement», a rapporté le journaliste.

L’avenir de Mrazek à Detroit commençait déjà à être remis en question lorsque les Red Wings ont décidé de ne pas le protéger lors du repêchage d’expansion, lui préférant le vétéran Jimmy Howard.

Le Tchèque connaît des difficultés cette saison comme en témoigne son pourcentage d’arrêt de 0.888 et sa moyenne de buts alloués de 3.72. Ces ennuis datent de la saison dernière, sachant qu’il a affiché une efficacité de .901 après avoir maintenu des pourcentages d’arrêt de .918 et .921 respectivement en 2014-2015 et 2015-2016.