Christopher Tanev absent pour au moins deux semaines

Le défenseur des Canucks de Vancouver Christopher Tanev ratera de deux à trois semaines d’activités en raison d’une blessure à l’aine.

C’est ce qu’a indiqué l’entraîneur-chef de la formation concernée, Travis Green, au réseau Sportsnet, vendredi après-midi.

Tanev a disputé le match de mercredi contre les Predators de Nashville et a passé plus de 13 minutes sur la glace. Cette saison, il a inscrit deux buts et quatre mentions d’aide en 25 affrontements, tout en conservant un différentiel de +9. Le joueur de 27 ans a été ennuyé par une blessure au pouce il y a quelques semaines, manquant sept parties consécutives.