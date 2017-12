Cam Talbot est rétabli

Les Oilers d’Edmonton ont retiré le nom du gardien Cam Talbot de la liste des éclopés, vendredi, tout en cédant Nick Ellis à leur club-école situé à Bakersfield.

Talbot n’a pas défendu le filet depuis le 28 novembre à cause d’une blessure au haut du corps. Cette saison, l’ancien des Rangers de New York a conservé une fiche de 10-10-1, une moyenne de buts alloués de 3,00 et un taux d’efficacité de ,903, en plus de réussir un blanchissage.

De son côté, Ellis n’a pas encore vu d’action dans la Ligue nationale. Avec la filiale, il a maintenu un dossier de 5-5-0, une moyenne de 2,82 et un taux de ,914 en 2017-2018.