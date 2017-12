Un duel offensif en vue à Edmonton

Les Predators de Nashville rendront visite aux Oilers d'Edmonton, jeudi soir.

Ce duel vous sera présenté sur les ondes de TVA Sports dès 21h, avec un avant-match à compter de 20h30.

Les deux équipes ont chacune marqué sept buts lors de leur dernière rencontre.

Les Predators ont battu les Canucks de Vancouver 7-1 alors que les Oilers ont vaincu les Blue Jackets 7-2.

Les hommes de Peter Laviolette sont tout feu tout flamme, eux qui présentent un dossier de 7-1-2 à leurs 10 derniers matchs. Ils pointent d'ailleurs au deuxième rang dans la section Centrale avec un dossier de 19-7-4, bon pour 42 points.

Du côté d'Edmonton, c'est beaucoup plus difficile. On parle d'un congédiement possible de l'entraîneur-chef Todd McLellan. La formation albertaine viennent au 14e rang dans l'Ouest avec une fiche de 13-16-2.