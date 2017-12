Surf des neiges: journée d’apprentissage pour les Québécois

Jasey-Jay Anderson et Sébastien Beaulieu n’ont pas réussi à aller plus loin que les qualifications de l’épreuve de slalom géant en parallèle de la Coupe du monde de Carezza, en Italie, jeudi. Ils ont cependant pu tester des éléments en vue des prochaines courses.

Anderson a été le meilleur représentant canadien, se classant au 30e rang avec un temps total de 1 min 14,99 s. Le Russe Andrey Sobolev a remporté le duel de la finale en battant le Suisse Nevin Galmarini. Dario Caviezel, aussi de la Suisse, a pris le troisième rang.

«Ç’a été une très belle course. Je m'attendais au pire, car il y a eu beaucoup de pluie avant-hier et du gel. La piste avait une croûte qui a été broyée avec de la neige en dessous. Finalement, ç’a bien tenu et j’étais en super forme pour un bon résultat.

«J’ai joué beaucoup avec les ajustements de plaques de ma planche, sans trouver de bonne recette pour les conditions. J’en suis ressorti avec beaucoup d’information, mais pas de résultat potable», a expliqué l’athlète qui conçoit ses propres planches à neige.

Beaulieu s’est quant à lui glissé au 35e rang.

«J’ai commis une erreur qui m’a déséquilibré en entrant dans le "pitch". Ça m’a pris quelques portes pour me remettre dans le rythme du parcours. En arrivant sur la partie sans dénivelé, je n’arrivais pas à trouver la bonne ligne et j’étais un peu hésitant à chaque virage. Je sentais que ma prise de carres n’était pas optimale», a dit le planchiste de Québec.

Celui-ci revient d’une opération à l’épaule et a encore quelques ajustements à faire.

«Je suis tout de même content de ma première Coupe du monde depuis mon opération à l’épaule. Je me sentais prêt et tout va dans la bonne direction pour progresser à partir des sensations obtenues aujourd’hui [jeudi].»

Aussi en action, le Québécois Jules Lefebvre a pris le 62e rang.