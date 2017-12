Subban et les Predators écrasent les Canucks

Les Predators de Nashville ont servi une correction aux Canucks, mercredi à Vancouver, s’imposant par la marque de 7-1.

P.K. Subban s’est notamment démarqué en marquant deux buts. L’ancien défenseur des Canadiens a d’ailleurs enfilé l’un des deux à l'aide d’un lancer du centre de la patinoire.

Craig Smith s’est également signalé pour les vainqueurs en récoltant un but et deux mentions d’aide. Ryan Johansen et Filip Forsberg ont chacun amassé deux points.

Pekka Rinne a réalisé 25 arrêts dans la victoire.

À l’autre bout de la patinoire, Anders Nilsson a stoppé 39 rondelles.