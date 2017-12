Norman Powell en arrache malgré les succès des Raptors

Malgré sept victoires à leurs huit derniers matchs, certains joueurs des Raptors de Toronto ne connaissent pas une excellente séquence. C’est notamment le cas de Norman Powell qui éprouve de la difficulté à s’établir malgré la blessure de Delon Wright.

Lors du triomphe de 115-109 des siens face aux Suns de Phoenix mercredi soir, Powell n’a réussi aucune de ses six tentatives de tir, créant deux revirements et écopant de trois fautes.

Lundi soir, il avait enfilé un seul panier, tandis qu’il a passé seulement neuf minutes sur le terrain face aux Kings de Sacramento, dimanche. Bref, le colosse de 6 pi et 4 po et 215 lb se cherche présentement et la solution se retrouve présentement entre ses mains, aux dires de son entraîneur.

«Offensivement, il doit revenir à la base, a admis Dwane Casey en entrevue avec le quotidien "Toronto Sun". Il doit attaquer le panier, être fort avec le ballon et prendre ses décisions plus rapidement. Il ne doit pas tenter de trop en faire.

«Ce sont les choses qu’il doit mettre en œuvre pour l’aider à retrouver son rythme. Un aspect qu’il peut contrôler est son effort en défensive. S’il fait ça, l’offensive va suivre.»

Pas tous dans la même situation

Si la situation est loin d’être parfaite pour Powell, Jonas Valanciunas connaît pour sa part d’excellents moments.

Les joueurs adverses lui laissent beaucoup de temps sur le terrain et il est en mesure d’en tirer profit.

N’étant pas reconnu pour ses habiletés à tirer de la ligne des trois points, Valanciunas a réussi ses trois dernières tentatives.

«Je n’y pense pas trop, a expliqué le principal intéressé. Je ne commence pas les matchs en me disant "Bon, je vais lancer des trois points". Je laisse juste le match se dérouler.»

Les Raptors tenteront de signer une deuxième victoire de suite vendredi soir, lorsqu'ils visiteront les Nets de Brooklyn.