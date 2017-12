Voici un survol des activités du mercredi 13 décembre dans la Ligue nationale de hockey.

RÉSULTATS (équipes locales en majuscules)

OTTAWA 3, NY Rangers 2

Dallas 5, NY ISLANDERS 2

Boston 3, DETROIT 2 (OT)

Nashville 7, VANCOUVER 1

Enfin un gain pour les Sénateurs avant la Classique 100

Bobby Ryan a amassé un but et deux points, puis Craig Anderson a effectué 27 arrêts pour permettre aux Sénateurs de freiner une séquence de cinq défaites avant d’accueillir samedi les Canadiens à la Classique 100 au parc Lansdowne à Ottawa.

La patinoire du Centenaire de la LNH des partisans sera à Ottawa du 14 au 17 décembre dans le cadre du match extérieur sur la côte parlementaire.

Poussée de sept buts pour les Predators

Cinq joueurs ont inscrit plus d’un point alors que les Predators (19-7-4, 42 points) ont marqué sept buts - un sommet cette saison - pour améliorer leur fiche du mois de décembre à 4-0-1 (9-1-2 à leurs 12 récentes sorties).

Nashville a récolté un point à 16 de ses 18 dernières rencontres (14-2-2) depuis le 3 novembre.

Craig Smith (un but, deux aides) a enregistré son deuxième match de trois points de la saison (trois points contre Boston le 4 décembre) en plus d’enfiler son 12e but de l’année à son 30e match. Il a maintenant égalé sa récolte de l’an dernier (12 buts en 78 parties).

La brigade défensive des Predators a contribué au pointage avec deux buts et autant d’aides, notamment avec les deux filets de P.K. Subban. Nashville mène la ligue avec 77 points en défense. Les Maple Leafs en revendiquent 74, le Lightining et les Kings 73, puis les Islanders complètent le top 5 avec 72.

Les Bruins comblent le retard et l’emportent

David Pastrnak a créé l’égalité avec 1 :26 à faire en temps supplémentaire et Brad Marchand (un but, une aide) a enfilé l’aiguille à la 35e seconde de la période de prolongation pour soulever les Bruins (15-9-4, 34 points) à leur troisième victoire consécutive, leur neuvième en 11 duels.

Pastrnak a étiré sa séquence productive à neuf rencontres (cinq buts, 11 points), la plus longue de la LNH en ce moment. La plus longue séquence de points obtenue jusqu’ici a été l’œuvre de Steven Stamkos (17 aides, 21 points), qui l’a prolongée jusqu’à 11 matchs – tout comme son coéquipier Nikita Kucherov (12 buts, 19 points).

Le but en prolongation marqué par Marchand était le huitième de sa carrière, lui permettant de poursuivre sa série de matchs consécutifs avec au moins un point (six). Dit Clapper et Glenn Murray sont les deux seul joueurs de l’histoire de la concession avec plus de filets en surtemps (10).

Tuukka Rask a repoussé 31 tirs pour améliorer sa fiche personnelle à 5-0-0 à ses six derniers départs, en maintenant une moyenne de buts de 1,26 et un taux d’efficacité de ,952 avec un jeu blanc.

Lehtonen et Lundqvist marquent l’histoire

Les gardiens Kari Lehtonen (Stars) et Henrik Lundqvist (Rangers) ont atteint des plateaux historiques, mercredi.

Lehtonen a bloqué 32 lancers pour devenir le 33e gardien de l’histoire de la LNH (sixième chez les portiers actifs) et le deuxième en 24 heures (Cam Ward, des Hurricanes) à enregistrer une 300e victoire.