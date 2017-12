Le CH quittera-t-il Montréal sur une bonne note?

Défait à ses trois derniers matchs, le Canadien de Montréal a vu les Bruins de Boston prendre leurs distances au troisième rang de la section Atlantique.

Pour freiner la glissade, la troupe de Claude Julien devra vaincre les surprenants Devils du New Jersey, jeudi.

Au cœur d’une lutte avec les Blue Jackets de Columbus et les Capitals de Washington pour le sommet de la division Métropolitaine, les Devils ont quelque peu ralenti, eux qui n’ont remporté que trois de leurs sept derniers matchs.

Le Tricolore devra saisir cette chance au rebond, car en plus de traverser une période un peu plus difficile, les Devils seront privés de Marcus Johansson et de Taylor Hall. Le premier souffre d’une contusion à une cheville, alors que le deuxième est aux prises avec une contusion au genou droit.

«Le niveau de compétition de cette équipe est très élevé. Ils travaillent très fort en unité de cinq, en échec-avant et en repli défensif. C’est une équipe qui s’en va dans la bonne direction» a indiqué Claude Julien au terme de l’entraînement facultatif de sa formation.

Carey Price devrait effectuer son 20e départ de la saison. Chassé face aux Oilers d’Edmonton samedi, l’athlète de 30 ans affiche une moyenne de 8-9-2 cette saison. Son taux d’efficacité se situe à ,899 et sa moyenne de buts alloués à 3,16.

Il fera face à Cory Schneider.

Sept matchs à l’étranger

On verra, jeudi soir, si le congé d’entraînement de deux jours aura été bénéfique pour les ouailles du Franco-Ontarien. En début de semaine, Julien avait expliqué son choix par le fait que plusieurs de ses troupiers devaient guérir de petits bobos.

Aussi, on ne s’attend donc à rien de moins qu’une performance de qualité, après la déconfiture contre les Oilers. D’ailleurs, ce sera la dernière occasion pour les joueurs du Canadien de se racheter auprès de leurs partisans avant la fin de l’année.

«On parle constamment de notre désir d’afficher un bon dossier à domicile. On veut laisser nos partisans avec une bonne impression, a laissé entendre le défenseur Karl Alzner. C’est le plan, mais on aura tout un défi devant nous.»

Au terme de cette rencontre, le Tricolore prendra la route d’Ottawa où il amorcera une séquence de sept matchs sur des patinoires adverses. Son prochain match au Centre Bell n’aura lieu que le 2 janvier, lors de la visite des Sharks de San Jose.

Et qui sait, si ça devait être la catastrophe au cours des deux prochaines semaines, le Canadien pourrait bien revenir à Montréal en étant pratiquement éliminé des séries éliminatoires.

Artturi Lehkonen faisait partie des 14 joueurs qui ont sauté sur la glace du Complexe sportif de Brossard en matinée. Il devrait accompagner l’équipe à Ottawa.