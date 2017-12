Chris Neil à la retraite

L’attaquant des Sénateurs d’Ottawa Chris Neil a décidé d’accrocher ses patins après une carrière de 15 saisons dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Un des rares joueurs de son époque à avoir évolué avec une seule équipe, Neil a confirmé la nouvelle à l’occasion d’une conférence de presse, jeudi avant-midi.

«J’ai pris la décision de me retirer et de passer à l’étape suivante de ma vie, a commenté le principal intéressé, qui a remercié ses frères pour l’avoir aidé à devenir un joueur au style robuste. Merci à cette merveilleuse ville qui est maintenant ma maison!»

Longue carrière

L’Ontarien de 38 ans a totalisé 112 buts et 138 mentions d’aide pour 250 points en 1026 rencontres du calendrier régulier. L’agitateur a également accumulé 2522 minutes de punition dans la LNH entre 2001 et 2017. Par ailleurs, il a inscrit 19 points en 95 joutes des séries éliminatoires.

Neil a été un choix de sixième tour des Sénateurs au repêchage amateur de 1998, le 161e au total.

«Il a prouvé qu’il était prêt à tout faire pour être un joueur de la LNH à temps plein», a dit l’adjoint au directeur général des Sénateurs, Randy Lee.

«Chris Neil représente les meilleures qualités de notre ville et de notre concession, a pour sa part indiqué le propriétaire du club ontarien, Eugene Melnyk, dans un communiqué.

«Sa carrière a personnifié le courage, la détermination et la résilience; il n'y a jamais une journée quand il n'était pas là pour ses coéquipiers. Chris a mérité tout ce qu'il a accompli par son travail acharné et son engagement envers le sport et il prendra sa place dans l'histoire comme un des joueurs avec le plus de caractère à avoir jamais porté le chandail des Sénateurs.»

Dans un autre ordre d’idées, Neil participera au match des anciens qui aura lieu vendredi en marge de la Classique 100 LNH. De plus, il sera honoré par les partisans de la formation d’Ottawa avant la partie du 25 janvier contre les Bruins de Boston.