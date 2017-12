Khiry Shelton et Saad Abdul-Salaam changent d’adresse

Le New York City FC a échangé jeudi l’attaquant Khiry Shelton au Sporting de Kansas City, obtenant en retour le défenseur Saad Abdul-Salaam.

Shelton a disputé 54 matchs du calendrier régulier au cours de ses trois saisons avec le club new-yorkais. Choisi au deuxième rang du repêchage 2015 de la Major League Soccer, l’Américain a inscrit un but en 15 sorties lors de la campagne 2017. En carrière, il a touché la cible six fois et décoché 37 tirs, dont quatre cadrés.

Pour sa part, Abdul-Salaam a été sélectionné au 12e échelon de l’encan 2015. Il a participé à 64 joutes de la MLS, totalisant huit mentions d’aide. L’arrière a récolté deux filets, dont un cette année.