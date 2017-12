Fantasy Football: conseils pour la 15e semaine

Et puis, chers poolers, êtes-vous encore en vie dans vos ligues de fantasy football, ou si vous vous cherchez déjà une nouvelle occupation comme le fait sûrement Marvin Lewis, l'entraîneur des pauvres Bengals de Cincinnati?

Dans tous les cas, nous aurons heureusement droit à du football de très grande qualité dans les prochaines semaines. Plusieurs équipes luttent pour une place en séries et le sommet de plusieurs divisions est toujours en jeu.

En plus, on tombe dans la saison où il y a du football quatre soirs par semaine ! Le père Noël est passé plus tôt cette année pour les amateurs de football.

Plusieurs gros affrontements seront déterminants encore pour vous cette semaine. L’offensive des Seahawks pourra-t-elle reprendre du rythme face aux Rams? Nick Foles fera-t-il du bon boulot à la barre de l'attaque des Eagles? Le rouleau compresseur des Chargers fera-t-il des Chiefs sa prochaine victime? Toutes ces réponses viendront au cours des prochains jours.

Comme la saison 2017 a été marquée par les innombrables blessures, on vous conseille donc de lire ce texte avec beaucoup prudence afin de ne pas vous retrouver avec une luxation à l’épaule.

Nos cinq machines de la semaine

1- Drew Brees (N-O)

Drew Brees ne devrait pas avoir beaucoup de misère face aux Jets et la troisième pire défensive aérienne de la ligue. Il a assez d’outils à sa disposition pour faire mal paraître New York. Son plus grand souci dimanche sera de décider s'il met ou non des crevettes dans sa recette de «gumbo».

2- Julio Jones (ATL)

Julio a connu des performances en montagnes russes depuis le début de la saison. Un match du lundi soir face à la pathétique tertiaire des Buccaneers devrait nous donner une énorme contribution pour Jones. Il devrait être comme un enfant dans un magasin de bonbons.

3- Keenan Allen (LAC)

Il a clairement pris son erre d’aller et même si se faire enlever une dent de sagesse semble plus attrayant que d’aller jouer à Kansas City, il devrait avoir un gros match parce que les Chiefs n’ont simplement personne pour le couvrir adéquatement.

4- Dak Prescott (DAL)

Il affronte les Raiders, une des 10 défensives des plus généreuses de la NFL au niveau aérien. Le seul danger contre les Raiders demeure Khalil Mack, mais les Cowboys ont la ligne à l’attaque pour le neutraliser. Prescott devrait avoir tout le temps au monde pour repérer ses receveurs.

5- Leonard Fournette (JAX)

Les Texans ont la meilleure défensive contre le sol de la NFL. Fournette s’en fout éperdument et honnêtement, nous aussi. Il va toucher au ballon au moins 20 fois et le train de la Floride va imposer son rythme sur le front défensif adverse.

Ils vous lanceront vers la victoire (quart-arrière)

Les incontournables

1- Matt Ryan (ATL)

Est-ce que vous sentez le vent qui tourne à Atlanta? L’attaque des Falcons est de retour à un niveau acceptable et ce n’est certainement pas Tampa Bay qui va l’arrêter.

2- Philip Rivers (LAC)

Son jeu par la voie des airs s’est vraiment élevé à son niveau de protestation sur le terrain, et ce n’est pas peu dire. On s’attend à une bonne opposition des Chiefs, mais avec un match plus offensif que défensif. Rivers utilise aussi tout son personnel, ce qui fait des Chargers une attaque très difficile à arrêter.

3- Ben Roethlisberger (PIT)

Il vient de lancer pour 500 verges face à la très coriace défensive des Ravens. Les Patriots représentent un autre bon test, mais «Big Ben» va encore une fois être solide. D’ailleurs, il devrait y avoir un festival offensif dans cette partie, ce qui veut dire juste des bonnes nouvelles fantasy.

4- Russell Wilson (SEA)

Même si les Rams ont une bonne défensive, Wilson aura l’impression d’être en vacances après avoir vu la défensive aérienne des Jaguars la semaine dernière. Les Seahawks ne sont tout simplement pas la même équipe à domicile et on verra le candidat au joueur le plus utile de la NFL sortir un gros match.

5- Cam Newton (CAR)

Il devrait être interdit pour un joueur aussi costaud d’être aussi rapide et de briser des chevilles comme il l’a fait sur sa longue course en fin de rencontre la semaine dernière. Pour ce qui est de cette semaine, Cam devrait être en contrôle face à la très moyenne défensive des Packers. Là aussi, il est possible qu’il se marque beaucoup de points avec le retour d’Aaron Rodgers.

Les indésirables

1- Andy Dalton (CIN)

Abandonnez le navire! C’est ce que les Bengals ont fait la semaine dernière et plus personne ne semble vouloir jouer pour Marvin Lewis. Une visite au Minnesota face à la très coriace défensive des Vikings ne présage rien de bon.

2- Jameis Winston (TB)

Le pivot des Buccaneers connaît vraiment une saison difficile. Les Falcons jouent du football inspiré et on va parier tout notre petit change sur l’équipe qui a le vent dans les voiles.

3- Jared Goff (LAR)

Même avec des blessures à des joueurs-clés, les Seahawks représentent une défensive aérienne dans le top 10. Cette visite à Seattle sera aussi plaisante pour Goff que de pelleter pour dégager votre auto le lendemain d’une tempête.

4- Matthew Stafford (DET)

La défensive des Bears ne ressemble en rien à l’édition de 1985, mais elle joue du football très solide et se classe au septième rang face aux quarts-arrière adverses. Même si Stafford possède des bons receveurs, on pense qu’il aura de la difficulté dans ce match.

5- Eli Manning (NYG)

Est-ce que vous avez vu le film «Seul au monde» avec Tom Hanks? C’est à quoi va ressembler Manning cette semaine face à l’excellent front défensif des Eagles.

Ils attraperont tous vos points (receveurs)

Les incontournables

1-Antonio Brown (PIT)

Il semble tout simplement impossible à stopper avec quatre parties consécutives de plus de 100 verges. On sait que les Patriots aiment enlever l’arme principale d’une attaque, mais ça semble être une mission impossible avec Brown ces temps-ci.

2- Adam Thielen (MIN)

On ne l’avait pas vu venir au début de l’année, mais le receveur des Vikings a une solide saison fantasy. Même s’il affronte une défensive hermétique face aux Bengals, la vérité est que Cincinnati a lancé la serviette et devrait représenter une proie facile pour l’attaque méthodique de Case Keenum.

3- Michael Thomas (N-O)

On n’a pas assez souvent parlé de lui cette année, mais il joue du très bon football pour les Saints. Les Jets n’ont pas ce qu’il faut dans la tertiaire pour le surveiller adéquatement. L’ancien des Buckeyes va utiliser son gabarit et la précision de ses tracés pour une très bonne journée au boulot.

4- Cooper Kupp (LAR)

Même avec le retour de Robert Woods, on aime le petit receveur des Rams. Il est utilisé de la même façon que Thielen avec les Vikings et a les statistiques pour le prouver. Goff va souvent regarder dans sa direction pour répliquer à la pression qui sera exercée sur lui par le front défensif des Seahawks.

5- Marquise Goodwin (SF)

Même s’il n’est pas très imposant, Goodwin est sans contredit la cible préférée du nouveau quart des Niners, Jimmy Garoppolo. Il a d’ailleurs capté 26 passes à ses trois derniers matchs et a obtenu au moins 75 verges de gains lors de ces rencontres.

Les indésirables

1- Brandin Cooks (NE)

Sans être mauvais, il n’apporte pas aux Patriots la contribution que plusieurs s’attendaient. Avec le retour de Gronkowski, le fait qu’il n’est pas souvent ciblé dans la zone payante et le fait que Brady distribue le ballon à tout le monde font de lui une mauvaise option fantasy. Tenez-vous-le pour dit!

2- Robby Anderson (NYJ)

Le gars qui lui lance maintenant le ballon se nomme Bryce Petty. Il lançait des passes très imprécises la semaine dernière. Vous avez plus de chance de trouver un stationnement près du centre commercial pour votre magasinage des Fêtes que de le voir connecter avec Anderson régulièrement.

3- DeAndre Hopkins (HOU)

Les semaines se suivent et les meilleurs receveurs de la NFL se cassent les dents face à la défensive des Jaguars. Ce ne sera pas différent pour Hopkins qui va trouver les demis de coin des Jacksonville, Jalon Ramsey et A.J. Bouye, très physiques.

4- Mike Evans (TB)

Est-ce que vous avez vu jouer le receveur des Buccaneers dernièrement? Il est autant inspiré que des étudiants à la fin d’une session universitaire.

5- Larry Fitzgerald (ARZ)

Vos experts adorent le vétéran des Cardinals. On déteste simplement le lance-grenades qui lui sert de quart-arrière en Blaine Gabbert, sans parler du fait qu’il se mesurera à Josh Norman.

Ils vont mener la course (porteurs de ballon)

Les incontournables

1- Le’Veon Bell (PIT)

Les Patriots accordent une moyenne de cinq verges par course aux porteurs adverses. La pire moyenne de la NFL. C’est tout ce que vous avez besoin de savoir!

2- Jordan Howard (CHI)

Il affronte l’avant-dernière défensive contre le sol, c’est-à-dire celle des Lions. On aime bien la confrontation et Howard est un porteur sous-estimé dans la NFL. Il a une excellente saison et son quart-arrière commence tranquillement à se faire respecter au niveau aérien, ce qui lui donne encore plus de place pour courir.

3- Christian McCaffery (CAR)

Il sera hautement considéré comme recrue offensive de l’année. Même si Jonathan Stewart semble sortir de sa torpeur, McCaffrey a souvent le ballon et il y a des jeux dessinés pour lui près de la zone payante dans le cahier des Panthers. Il n’a rien à craindre de la défensive des Packers qui est très généreuse face aux porteurs de ballon.

4- Jay Ajayi (PHI)

Il semble s’installer tranquillement comme le porteur de premier plan des Eagles et il devrait avoir un bon match face aux Giants. De plus, Philadelphie ne devrait pas en demander beaucoup à Foles à son premier départ, ce qui laisse toute la place du monde pour plusieurs jeux au sol.

5- Kareem Hunt (KC)

Les Chiefs sont bons quand la recrue connaît des bons matchs. Face aux Chargers, il devrait être en mesure de courir. Les deux ailiers défensifs veulent mettre de la pression face aux quarts-arrière adverses et montent rapidement loin dans le champ arrière, ce qui crée des brèches naturelles pour courir. Si on l’a constaté, pensez-vous que le moustachu Andy Reid ne l’a pas vu?

Les indésirables

1- Lamar Miller (HOU)

Pour déterminer quel est le porteur de ballon le plus indésirable, vos experts ont un processus simple : il regarde contre qui jouent les Jaguars de Jacksonville. Que du respect pour cette unité qui commence à avoir des airs des Ravens des années 2000.

2- Giovani Bernard (CIN)

Rouler sur l’autoroute 13 par une soirée de tempête de neige est plus facile que de courir contre les Vikings du Minnesota. Bernard ne vous sera bon à rien.

3- Alex Collins (BAL)

Même si l’ancien des Seahawks a démontré de belles choses, il risque d’être fort épaté par les capacités des Browns à arrêter l’attaque au sol. Comme il n’est pas le porteur sur le jeu pour les Ravens lors des jeux aériens, sa valeur est à reconsidérer à l’aube du match à Cleveland.

4- Jerick McKinnon (MIN)

La seule unité des Bengals à ne pas avoir encore fait aller le drapeau blanc cette année est le front défensif. Menés par l’excellent Carlos Dunlap, les Vikings pourraient avoir de la difficulté à imposer leur attaque au sol.

5- Orleans Darkwa (NYG)

Vos experts ne sont vraiment pas convaincus que ce jeune porteur a le potentiel pour faire une différence dans cette ligue. À sa défense, il doit courir derrière l’une des lignes à l’attaque les plus médiocres de la NFL.

Ils ne sont pas là seulement pour bloquer (ailiers rapprochés)

Les incontournables

1- Rob Gronkowski (NE)

De retour de suspension, dans un match où l’enjeu ne pourrait être plus grand, Gronkowski sera définitivement visé par Brady. Il a d’ailleurs cruellement manqué au futur membre du Temple de la renommée du football, qui ne savait absolument pas où regarder à Miami lundi dernier.

2- O.J. Howard (TB)

Comme cette saison ne veut plus rien dire pour les Buccaneers, Dirk Koetter semble avoir décidé de donner davantage d’expérience à son choix de premier tour en 2017. Du haut de ses 6 pi et 6 po, Howard pourrait s’avérer la cible la plus dangereuse pour Jameis Winston d’ici la fin de la saison.

3- Eric Ebron (DET)

Il a connu une très bonne semaine de boulot à Tampa dimanche dernier et contre une défensive féroce comme celle des Bears, Ebron pourrait s’avérer une bonne roue de secours pour Stafford quand la pression se rendra à lui. Il est à considérer.

Les indésirables

1- Cameron Brate (TB)

Comme Howard se retrouve dans les incontournables, nous n’avions pas le choix de mettre son second dans les indésirables. Il est beaucoup moins visé et n’est pas une menace dans la zone payante comme peut l’être Howard.

2- Tyler Korft (CIN)

Les très physiques secondeurs des Vikings risquent de mettre rapidement le remplaçant de Tyler Eifert dans leur petite poche arrière. D’ailleurs, Eifert est-il fait en chocolat ? Du moins, il doit bien s’entendre avec Jordan Reed.

3- Benjamin Watson (BAL)

L’homme d’un certain âge n’a pas été visé contre les Steelers dimanche dernier. Même si ses mains nous semblent plus sûres que celles des receveurs à Baltimore, il ne semble pas faire partie des plans offensifs des Ravens.

Ils sont à vos risques et périls (toutes positions confondues)

1- Aaron Rodgers (GB)

Que faire avec l’excellent pivot des Packers? Il revient rapidement d’une blessure qui aurait dû le garder sur la touche, mais il n’y a pas de doute chez les médecins des têtes fromagées : il est prêt. Même si la situation est précaire pour les hommes de Mike McCarthy, les Packers sont loin d’avoir mis une croix sur la saison 2017-2018. Ils voudront absolument gagner et en demanderont beaucoup à Rodgers. Saura-t-il livrer la marchandise en étant rouillé ?

2- Nick Foles (PHI)

Carson Wentz tombe au combat et Nick Foles prendra les commandes de l’équipe avec la meilleure fiche dans la NFL, mais est-ce une bonne idée de le mettre dans votre équipe fantasy à son premier départ de la saison? On penche vers le camp du non. Même si selon nous, Foles est probablement le meilleur quart substitut de la ligue, les Eagles ne lui en demanderont pas beaucoup à son premier départ. Avec Ajayi, Blount et Clement, les Eagles vont probablement courir 75% du temps, ce qui laisse peu de place à une performance payante en fantasy pour Foles. Vous pouvez le réclamer dans les joueurs autonomes, mais on croit qu’il vaut mieux d’attendre avant d’en faire votre partant.

3- Greg Olsen (CAR)

Officiellement de retour la semaine dernière, Olsen a sûrement fait rager plusieurs d’entre vous, puisqu’il n’a pas attrapé le ballon face aux Vikings. Étant donné le manque de receveurs en Caroline, il est dur de croire que le scénario va se répéter cette semaine, mais en même temps, on se demande réellement si Olsen n’est pas encore incommodé par une blessure.

Ils défendront votre équipe (défensives)

Les incontournables

1- Jaguars de Jacksonville

Si vous voulez voir de la viande fraîche se faire dépecer, vous pouvez rendre visite à votre boucher préféré, ou encore, écouter le match entre les Jaguars et les Texans.

2- Vikings du Minnesota

La seule chose qui sera faite avec succès dans l’offensive des Bengals lorsqu’ils seront à Minneapolis sera la coiffure d’Andy Dalton.

3- Saints de La Nouvelle-Orléans

Sans Josh McCown, l’offensive des Jets ne vaut plus rien. Petty a été atroce, mais alors atroce en relève dimanche dernier, ce qui nous laisse croire que les Saints pourraient être l’une des défensives les plus payantes de la semaine 15.

Les indésirables

1- Dolphins de Miami

Après deux matchs de feu pour la défensive floridienne, on s’attend à ce qu’elle revienne rapidement sur terre dans le froid de Buffalo. Les Bills voudront gagner pour conserver leur place en éliminatoires et réduiront rapidement en bouillie l’excès de confiance des Dolphins.

2- Titans du Tennessee

Même si l’affrontement face aux Niners peut sembler alléchant, cette défensive manque d’outils afin de créer des revirements. De plus, nous aimons la lancée sur laquelle se retrouve Garoppolo et croyons même que San Francisco pourrait causer une surprise ce weekend.

3- Seahawks de Seattle

Avec Richard Sherman et Kam Chancellor, le scénario ne serait pas le même. Le coffre à outils de l’offensive des Rams nous semble beaucoup plus plein que celui de la défensive des Hawks. Même si on pense que Goff va en avoir pour son rhume dans le bruit du CenturyLink Field, les Rams seront très conservateurs, considérant l'enjeu du match. Les possibilités de faire des points pour la défensive des Seahawks seront donc réduites.