Diego Rossi nommé joueur désigné du Los Angeles FC

Le Los Angeles FC, qui fera ses débuts dans la MLS en mars 2018, a recruté jeudi le grand espoir uruguayen Diego Rossi.

«Diego est un jeune attaquant très intéressant. Nous croyons qu'il peut devenir un très grand joueur», a expliqué Bob Bradley, l'entraîneur du nouveau club de Los Angeles.

Rossi, 19 ans, sera l'un des trois joueurs désignés du Los Angeles FC, statut réservé aux meilleurs joueurs qui ne sont pas soumis au plafond salarial en cours en MLS.

Formé à Pénarol, il a marqué sept buts la saison dernière dans le Championnat d'Uruguay. Il faisait partie de l'équipe Espoirs uruguayenne sacré championne d'Amérique du Sud en 2017 en Équateur.

Le LAFC, qui a notamment pour actionnaires la légende du basket Magic Johnson et l'acteur Will Ferrell, a déjà dans son effectif le Mexicain Carlos Vela, l'Égyptien Omar Gaber et, depuis mercredi, le Belge Laurent Ciman, échangé par l’Impact de Montréal.

Le LAFC est le second club de Los Angeles après le Galaxy. Il évoluera à partir de mars 2018 dans un stade de 22 000 places, en cours de construction, près du célèbre Coliseum, théâtre des Jeux olympiques de 1984.