Deux prises... contre la Formule électrique

Les mauvaises nouvelles s’accumulent dans le dossier de la Formule électrique, si bien que la deuxième édition de la course, prévue les 28 et 29 juillet 2018 à Montréal, pourrait être carrément rayée du calendrier.

Si la nouvelle mairesse Valérie Plante avait maintes et maintes fois répété qu’elle souhaitait que l’événement soit déplacé du centre-ville vers le circuit Gilles-Villeneuve, elle réalise, plus que jamais, que cette promesse électorale, qui a d’ailleurs motivé sa victoire le mois dernier, ne tient pas la route.

La Société du parc Jean-Drapeau a convoqué les médias jeudi pour le dévoilement de la maquette de nouveaux garages qui seront érigés pour la tenue du Grand Prix du Canada en 2019. Mais la conversation, en fin de conférence de presse, a vite dérapé vers l’épineux dossier de la FE.

« La nouvelle administration de la Ville de Montréal nous a effectivement contactés récemment pour savoir si la course pouvait avoir lieu au circuit Gilles-Villeneuve, a relaté le président de la Société du parc Jean-Drapeau, Ronald Cyr, en entrevue au Journal. Mais nous lui avons expliqué que c’était impossible de la présenter à cet endroit l’été prochain. »

Travaux et spectacles

Au lendemain de l’élection de Plante, Le Journal avait déjà affirmé que l’épreuve ne pouvait être organisée sur le site du Grand Prix du Canada, en raison des travaux majeurs de réfection des infrastructures du site dans la zone des paddocks et de la tenue de spectacles à l’extrémité est du tracé de F1.

Des propos qui ont été corroborés par le président de la Société du parc Jean-Drapeau.

« Je lui ai expliqué l’ensemble des travaux qu’il fallait effectuer au circuit Gilles-Villeneuve avec la déconstruction des garages, sans oublier les événements culturels qui y seront présentés et les cyclistes qui veulent profiter des installations, a indiqué Cyr. Tous ces facteurs rendaient cette possibilité impossible, et ils ont compris.

Par contre, a-t-il poursuivi, je leur ai démontré toute l’ouverture pour 2019, et s’il y a une volonté de le faire nous sommes très ouverts, tout en leur mentionnant que, pour accueillir la FE, des travaux seraient nécessaires. »

Il serait notamment impossible de faire rouler les monoplaces électriques sur toute la longueur du tracé d’un peu plus de quatre kilomètres, en raison de l’autonomie limitée des batteries. On pourrait n’utiliser qu’une portion de la piste, à l’ouest du Casino, qu’il faudrait cependant délimiter par des murets de protection et autres modifications qui engendreraient évidemment des coûts.

Des dettes et la perte du commanditaire principal

Le dossier de la FE est un véritable boulet pour la nouvelle administration municipale. Non seulement la mairesse doit regarder ailleurs pour l’organiser, comme elle l’a promis en campagne électorale rappelons-le, voilà que d’autres obstacles se dressent devant elle.

Radio-Canada révélait jeudi matin que l’organisme « Montréal, c’est électrique », créé pour promouvoir le Championnat de FE et l’électrification des transports dans la métropole, a presque vidé la marge de crédit de dix millions endossée par la Ville de Montréal, mais aussi qu’elle n’avait pas payé tous les droits d’organisation de la course versés à l’entreprise qui gère la FE.

En plus, le commanditaire principal, Hydro-Québec, remettrait en question sa contribution annuelle [et essentielle] de 850 000 $ à l’événement.

Selon nos informations, tel que le contrat le stipule, cette entente ferme – pour les seuls droits d’organisation – d’une durée de trois ans est évaluée à 24 millions de $ (8 M$ par année) et elle doit avoir lieu au centre-ville. Ce montant exclut les dépenses vouées au montage et démontage ainsi que l’achat, entre autres, de murets de protection autour de la piste temporaire.

La perte sèche pour la première année d’utilisation s’élèverait à 20 M$.

À la lecture de tous ces faits, Montréal pourrait donc « tirer la plug » sur un événement qui a beaucoup plus créé la controverse qu’un engouement.

Quitte, oui, à mettre fin à l’entente (encore valide pour deux ans) et à payer les millions de dollars de pénalité qu’exigeraient les dirigeants de la FE pour bris de contrat.