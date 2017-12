Classique 100 LNH : le nouveau masque de Craig Anderson

Craig Anderson arborera un nouveau masque conçu spécialement pour la Classique 100 LNH qui opposera les Canadiens aux Sénateurs, samedi, au parc Lansdowne d’Ottawa.

En voici un aperçu :

Here's a quick peek at the masks that @CraigAnderson41 and @Condibear1 will wear for the 2017 Scotiabank #NHL100 Classic on Saturday. pic.twitter.com/v8lizgToQy