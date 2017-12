TVA Sports diffuseur francophone des Championnats du monde courte piste

La chaîne TVA Sports est fière d’annoncer qu’elle sera le diffuseur francophone officiel des Championnats du monde de patinage de vitesse sur courte piste de l’ISU 2018 à Montréal.

L’évènement, qui pourrait marquer le dernier tour de piste de plusieurs médaillés olympiques canadiens, prendra place les 17 et 18 mars à l’aréna Maurice-Richard, quelques semaines après la tenue des Jeux olympiques de 2018 à Pyeongchang, en Corée du Sud.

«Le patinage de vitesse courte piste est une discipline de plus en plus populaire, et dont les athlètes comme les frères Charles et François Hamelin, ou encore Marianne St-Gelais, ont su toucher les Québécois par leurs exploits et leurs histoires exceptionnelles. C’est avec fierté que TVA Sports diffusera les Championnats du monde de patinage de vitesse sur courte piste de l’ISU, qui se tiendront à Montréal en mars prochain», a mentionné Serge Fortin, vice-président de TVA Sports.

Les courses seront présentées en direct le samedi 17 mars ainsi que le dimanche 18 mars, de 14 h à 17 h 30, sur la chaîne principale de TVA Sports.

Les amateurs de la discipline peuvent se procurer des billets par le biais du site internet officiel de l’évènement au www.montreal2018.ca.