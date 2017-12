Turris rejette la faute sur le propriétaire des Sénateurs

Kyle Turris est passé à autre chose, enfin presque. L'attaquant, qui est passé aux mains des Predators de Nashville, conserve toujours un goût amer de la transaction qui a amené Matt Duchene à Ottawa, le 5 novembre dernier.

Turris, dont la présente entente venait à terme le 1er juillet, a signé une prolongation de contrat de 6 saisons d'une valeur de 36 millions $ à son arrivée dans la capitale du country. Si l’état-major des Sénateurs était prêt à lui consentir une pareille entente, le propriétaire Eugene Melnyk n’était visiblement pas de cet avis aux dires de l’ancien des «Sens».

Kyle Turris speaking in Vancouver on the end of his time in Ottawa: “It’s tough because I think management did want to sign me, but I think that the owner didn’t. And that was his decision.” #Predators #Senators