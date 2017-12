Sean Couturier saisit l'opportunité

L’attaquant Sean Couturier en surprend plusieurs avec ses 30 points en autant de matchs chez les Flyers de Philadelphie depuis le début de la saison, mais le principal intéressé a toujours cru en ses moyens.

«J’ai toujours pensé que je pouvais produire un peu plus dans cette ligue, a indiqué Couturier, mardi soir, cité par le site web de la Ligue nationale de hockey après avoir inscrit le but gagnant dans un gain de 4-2 face aux Maple Leafs de Toronto. J’attendais simplement d’avoir une bonne opportunité pour le faire. Maintenant que je l’obtiens, j’essaie de m’amuser le plus possible.»

Couturier est employé au centre du premier trio des Flyers, cette saison. Il évolue ainsi avec Claude Giroux.

«Je crois qu’il est le type de joueur avec qui chacun peut jouer, a mentionné Giroux, à propos de Couturier. Il est un joueur intelligent et il est toujours en bonne position sur la patinoire. C’est vraiment bien de jouer avec lui.»

À titre comparatif, Couturier avait amassé 34 points, dont 14 buts, en 66 rencontres lors de la saison 2016-2017. Avec ses 15 filets, il a déjà dépassé sa récolte de l’an dernier et égalé son sommet obtenu (en 82 matchs) en 2014-2015 avec les Flyers.

Au total, celui qui a été choisi au huitième rang lors du repêchage de 2011 a maintenant accumulé 221 points en 446 parties dans la Ligue nationale de hockey.

De retour sur le chemin de la victoire

Du côté des Flyers, ils ont maintenant obtenu quatre victoires consécutives. Cette heureuse séquence survient par ailleurs après une série de 10 défaites (0-5-5).

Avec un dossier de 12-11-7, les Flyers partagent le dernier rang de la section Métropolitaine avec les Hurricanes de la Caroline.

Le prochain match pour Couturier et les Flyers est prévu ce jeudi, à Philadelphie, contre les Sabres de Buffalo.