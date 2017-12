Marchand clôt le débat

Brad Marchand a marqué en prolongation et les Bruins de Boston ont battu les Red Wings par la marque de 3-2, mercredi à Detroit.

Seulement 35 secondes après le début de la période supplémentaire, la petite peste des Bruins s’est échappée avant de déjouer Jimmy Howard du revers.

Marchand avait également obtenu une mention d’aide sur le but de David Pastrnak qui avait forcé la tenue de la prolongation en fin de troisième période.

Noel Acciari a inscrit l’autre filet des Bruins.

Tomas Tatar et Dylan Larkin ont répliqué du côté des «Wings», pour qui rien ne va plus. En plus d’avoir encaissé trois revers de suite, ils n’ont connu la victoire qu’une fois à leurs 11 dernières sorties.

Devant le filet, les deux gardiens ont connu des soirées assez semblables. Tuukka Rask a réalisé 31 arrêts pour les Bruins tandis que Howard a bloqué 29 des 32 tirs dirigés vers lui.