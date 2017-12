LNH 360: du grand McDavid

Voici un résumé exhaustif des activités de mardi soir dans la LNH.

RÉSULTATS DE MARDI (équipes locales en majuscules)

BUFFALO 3, Ottawa 2

NEW JERSEY 5, Los Angeles 1

PHILADELPHIA 4, Toronto 2

WASHINGTON 5, Colorado 2

Edmonton 7, COLUMBUS 2

Tampa Bay 3, ST. LOUIS 0

MINNESOTA 2, Calgary 1 (tirs de barrage)

CHICAGO 3, Florida 2 (prolongation)

Carolina 3, VEGAS 2 (tirs de barrage)



McDavid récolte quatre points; l’offensive des Oilers explose

Connor McDavid (1-3—4) a participé à quatre des sept buts des Oilers pour mener les siens à la victoire face aux meneurs de la division métropolitaine, les Blue Jackets de Columbus. La formation albertaine a marqué au moins sept buts dans un match pour la troisième fois cette saison, se retrouvant à égalité avec les Jets à ce chapitre.

*McDavid a enregistré le second match d'au moins quatre points de sa carrière (2-3—5 le 11 février 2016 c. TOR) pour se hisser au deuxième rang des pointeurs de la LNH avec une fiche de 39 points (12 buts, 27 mentions d'aide).

*Le Elias Sports Bureau note que McDavid – qui a remporté la trophée Art Ross avec 30 buts, 70 mentions d’aide et 100 points la saison dernière – mène tous les joueurs avec 40 matchs de plus d’un point depuis le début de 2016-2017, ce qui est trois de plus que son plus proche poursuivant dans cette période (Nikita Kucherov : 37).



Le Lightning blanchit les Blues pour décrocher une 5e victoire consécutive

Andrei Vasilevskiy a repoussé les 32 tirs en sa direction pour permettre au Lightning (22-6-2, 46 points) de dépasser les Blues (21-9-2, 44 points) au classement grâce à une cinquième victoire consécutive, la plus longue séquence à l’heure actuelle.

*Vasilevskiy a obtenu son troisième blanchissage de la saison pour porter sa fiche à 20-4-1 en 25 matchs (2.15 MBA, .933 %ARR, 3 BL), devenant le premier gardien à atteindre la marque des 20 victoires en 2017-2018. Elias note que Vasilevskiy est le sixième gardien de l’histoire de la LNH à avoir enregistré 20 victoires dès ses 25 premières rencontres de la saison.



*Vasilevskiy trône au sommet de la LNH avec 32 victoires depuis qu’on lui a confié le poste de gardien numéro un le 27 février – c’est quatre gains de plus que le deuxième meilleur gardien dans cette période (Jake Allen et Braden Holtby sont ex-aequo avec 28 victoires chacun).

*Nikita Kucherov (21-21—42 en 30 PJ) a fait mouche pour rejoindre Alex Ovechkin au sommet du classement des buteurs et Steven Stamkos au premier rang des pointeurs de la LNH cette saison. Brayden Point (1-1—2) a touché la cible lors d’un quatrième match de suite (4-2—6), obtenant du même coup le but gagnant pour une deuxième rencontre consécutive.

Les Flyers prolongent leur série de victoires à quatre



Les Flyers ont nivelé les chances en troisième période et Sean Couturier (1-1—2) a enfilé le but décisif avec 2 :55 à faire en temps règlementaire pour conduire les siens vers une quatrième victoire consécutive. Celle-ci survient après une séquence de 10 matchs sans victoire (0-5-5).



*Elias note que les Flyers sont devenus la 12e équipe de l’histoire de la LNH – et la cinquième au cours des 20 dernières années – à signer quatre victoires consécutives ou plus immédiatement après une séquence sans victoire d’au moins 10 matchs. Les autres équipes durant les 20 dernières années sont les suivantes : les Canadiens de 1998-99, les Penguins de 2002-03, les Sharks de 2005-06 et les Bruins de 2009-10.

300e victoire pour Cam Ward



Le gardien des Hurricanes Cam Ward a bloqué 22 rondelles en 65 minutes de jeu et a fermé la porte à quatre tireurs durant la fusillade pour devenir le 32e gardien de l’histoire de la LNH (cinquième parmi les joueurs actifs) à atteindre le plateau des 300 victoires.

Marleau obtient son 1100e point et grimpe dans le classement des matchs joués

L’attaquant des Maple Leafs Patrick Marleau a marqué pour atteindre le plateau des 1100 points. Son 519e but lui a permis de devancer Dale Hawerchuk (518) pour s'emparer du 37e rang de l’histoire de la LNH. Marleau a aussi participé à un 1525e match pour dépasser Brendan Shanahan (1524) et prendre possession du 16e rang.



LES MATCHS DE CE SOIR



Rangers c. Sénateurs à 19h à TVA Sports

Stars c. Islanders à 19h

Bruins c. Red Wings à 20h

Predators c. Canucks à 22h