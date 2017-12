Le top 10 des échanges de 2017 au hockey

Pour une deuxième année de suite, des transactions importantes sont survenues dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

À quel moment les échanges sont-ils redevenus populaires? Je crois que nous devons remercier David Poile, le directeur général des Predators de Nashville, pour cette tendance. Il a ébranlé la LNH en 2016 en échangeant Seth Jones et Shea Weber contre Ryan Johansen et P.K. Subban, respectivement.

Si 2017 ne nous a pas offert de transactions aussi impressionnantes, nous avons quand même eu droit à quelques échanges intéressants. En voici le top 10.

Petite note avant de commencer. Aucun échange des Golden Knights de Vegas n’a été inclus dans cette liste. Le repêchage d’expansion a donné un avantage à George McPhee. Comparer son travail à celui des autres DG serait comparer des pommes et des oranges.

Crédit photo : AFP

10. Le Lightning de Tampa Bay envoie Valtteri Filppula, un choix de quatrième ronde en 2017 et un choix conditionnel de septième ronde en 2017 aux Flyers de Philadelphie contre Mark Streit

Avec cet échange, Steve Yzerman s’est débarrassé du salaire de Filppula (5 millions $ sur la masse salariale. Son contrat se termine à la fin de la saison). Le Lightning a ensuite envoyé Streit aux Penguins de Pittsburgh.

En se donnant un peu de marge de manœuvre sous le plafond salarial, Yzerman a été capable de faire signer des contrats à Ondrej Palat et à Tyler Johnson cet été.

Crédit photo : AFP

9. Les Islanders de New York envoient Travis Hamonic et un choix conditionnel de quatrième ronde aux Flames de Calgary en retour d’un choix de premier tour en 2018, d’un choix de deuxième tour en 2018 et d’un choix conditionnel de deuxième ronde en 2019

Au départ, les Flames ont été applaudis après avoir mis la main sur Hamonic, un défenseur versatile. Il a toutefois connu des difficultés en début de saison avec son partenaire à la ligne bleue, T.J. Brodie. Soudainement, les Islanders semblaient avoir réussi un bon coup en récoltant tous ces choix au repêchage. Hamonic a montré des signes encourageants dernièrement. S’il continue sur cette pente ascendante, cet échange mérite de grimper dans la liste.

Crédit photo : AFP

8. Les Ducks d’Anaheim échangent un choix conditionnel de deuxième ronde aux Stars de Dallas pour Patrick Eaves

Mettons de côté le fait que le directeur général des Ducks a mis Eaves sous contrat. Cela même si Eaves a l’habitude de se blesser et qu’il venait de connaître la meilleure saison offensive de sa carrière à 33 ans. Oublions aussi qu’Eaves a eu la malchance d’être atteint par le syndrome de Guillain-Barré.

Nous analysons seulement les échanges. Pas les contrats qui s’en suivent. Eaves a immédiatement connecté avec Rickard Rakell et Ryan Getzlaf, récoltant 11 buts en 20 matchs de saison régulière. Il s’est blessé en séries, mais il a joué un grand rôle dans le parcours des Ducks jusqu’à la finale de l’Association Ouest. Eaves a été un joueur de location parfait.

Crédit photo : AFP

7. Les Devils échangent Adam Henrique, Joseph Blandisi et un choix de troisième ronde en 2018 aux Ducks d’Anaheim en retour de Sami Vatanen et d’un choix conditionnel de troisième ronde en 2019 ou en 2020

Il est difficile de juger une transaction qui a eu lieu si récemment. En Henrique, les Ducks ont trouvé un attaquant versatile pouvant jouer au centre et à l’aile, en avantage et en désavantage numérique. Blandisi a pour sa part montré qu’il avait une touche de marqueur, surtout dans la Ligue américaine.

Vatanen, qui a commencé la saison lentement après s’être remis d’une opération à l’épaule, était, il n’y a pas si longtemps, un jeune défenseur au grand potentiel. Il ne serait pas surprenant de constater, à long terme, que les Devils ont gagné cet échange.

Crédit photo : AFP

6. Les Flames envoient Brandon Hickey, Chad Johnson et un choix conditionnel de troisième ronde en 2018 aux Coyotes de l’Arizona pour Mike Smith

Smith a porté les Flames sur ses épaules dans plusieurs matchs cette saison, notamment grâce à ses grandes habiletés de contrôle de rondelle. Il est de loin le meilleur gardien de la LNH dans ce domaine. Il affiche son meilleur taux d’efficacité (,919) depuis son excellente saison 2011-2012. Le vétéran de 35 ans avait peut-être simplement besoin d’avoir des joueurs plus talentueux devant lui.

Crédit photo : AFP

5. Les Islanders échangent Ryan Strome aux Oilers d’Edmonton contre Jordan Eberle

Les échangent ne sont pas toujours bons pour les deux équipes impliquées. Le DG des Islanders, Garth Snow, a eu le dessus son homologue d’Edmonton, Peter Chiarelli, cette fois-ci. Strome a continué de décevoir tandis qu’Eberle brille aux côtés de Matt Barzal et d’Andrew Ladd, dans le deuxième trio des Islanders.

Crédit photo : AFP

4. Les Blackhawks envoient Artemi Panarin, Tyler Motte et un choix de sixième tour en 2017 aux Blue Jackets de Columbus contre Brandon Saad, Anton Forsberg et un choix de cinquième ronde en 2018

À son retour à Chicago, Saad fait exactement ce qu’on attend de lui. Il offre une production offensive acceptable en plus d’aider en matière de possession de rondelle. Panarin, pour sa part, a pris un peu de temps à trouver ses repères à Columbus, mais depuis il brille.

Les deux équipes ont obtenu ce qu’elles espéraient avec cet échange.

Crédit photo : AFP

3. Les Blues de St. Louis échangent Jori Lehtera, un choix de première ronde en 2017 et un choix conditionnel de premier tour en 2018 aux Flyers pour Brayden Schenn

Le vol de l’année jusqu’ici. Schenn a été le meilleur attaquant de puissance de la LNH depuis le début de la saison. Il compte déjà six buts gagnants à sa fiche, en plus d’être un des meilleurs marqueurs de la ligue. Le joueur de centre est en train de réaliser son plein potentiel.

Crédit photo : Martin Chevalier / JdeM

2. Le Lightning envoie Jonathan Drouin et un choix conditionnel de sixième ronde en 2018 au Canadien en retour de Mikhail Sergachev et d’un choix conditionnel de deuxième tour en 2018

Drouin fait face à une tonne de pression en tant que première vedette francophone du Canadien depuis José Théodore. Le Québécois a connu des problèmes sur les mises en jeu, ce qui n’est pas surprenant puisqu’il est en train d’apprendre une nouvelle position. Il contribue offensivement sans être spectaculaire. Il a toutefois amplement le temps de s’améliorer. Il n’a que 22 ans.

Malheureusement, Drouin ne peut échapper aux comparaisons avec Sergachev. Tout le monde savait que le russe était un espoir de premier plan, mais le directeur général Marc Bergevin ne pouvait pas se douter que le défenseur aurait un tel impact à seulement 19 ans. Sergachev n’est pas seulement une des meilleures recrues de la LNH. Il est aussi un des meilleurs défenseurs.

Crédit photo : AFP

1. Aux Sénateurs d’Ottawa : Matt Duchene; aux Predators : Kyle Turris; à l’Avalanche du Colorado : Shane Bowers, Andrew Hammond, Samuel Girard, Vladislav Kamenev, un choix de première ronde, de deuxième ronde et de troisième ronde en 2018

Ottawa et Nashville voulaient s’améliorer à la position de centre. Depuis l’échange, Turris est considérablement plus performant à Nashville que Duchene ne l’est à Ottawa. Les Predators ont une fiche de 10-2-2 depuis l’arrivée de Turris tandis que les Sénateurs ont une fiche de 3-10-2 avec Duchene. Ces deux joueurs ne sont pas les seuls responsables des succès ou des échecs de leur équipe, mais Ottawa ne paraît pas très bien en ce moment.

Du côté de l’Avalanche, Joe Sakic a eu ce qu’il voulait en échange de Duchene : trois choix au repêchage, trois bons espoirs et de la profondeur à la position de gardien. Wow!