Plusieurs diront qu'il est plus que temps que David Lemieux et Billy Joe Saunders règlent leurs comptes dans le ring. La grande question: qui va l'emporter? Et de quelle façon?

«David Lemieux a une bombe atomique dans sa main gauche. Si elle te touche, il y a des dommages collatéraux», a imagé le boxeur Clovis Drolet.

David Lemieux l'a dit souvent, il aime affronter des gauchers, mais ça demeure quand même un défi, selon l'entraîneur Rénald Boisvert. «Il a eu plus de difficulté contre des gauchers, David. Donc, il doit vraiment préparer sa main gauche. Je pense qu'il va réussir.»

L'Anglais a sûrement fait ses devoirs lui aussi, mais ce sera difficile pour lui d'éviter le puissant crochet de gauche de son adversaire, dit Stéphane Larouche. «J'ai de la misère à imaginer comment Saunders va faire pour passer 5-6 rounds sans se faire faire mal et vouloir frapper David. Sur 5-6 rounds, en début de combat, il va se faire 'squeezer' quelque part, il va se faire amener dans les câbles. Il y en a un ou deux qui vont passer. Moi, j'ai l'impression que David va faire beaucoup de dommages tôt dans le combat, il va le briser mentalement, pour soit finir par un knock-out ou gagner une décision.»

Le styliste contre le cogneur. Lequel arrivera à imposer son style?

