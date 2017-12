La mince ligne entre la confiance et la nonchalance

Publié aujourd'hui à 14h29

Mis à jouraujourd'hui à 14h41

Carey Price a montré des signes de frustration à l’entraînement, mardi, et a brisé son bâton. Moi en tant qu’ancien gardien, je n’ai aucun problème avec ça.

Si ça ne va pas bien, tu t’assumes assez pour le démontrer. Ça montre qu’il prend ça à cœur et qu’il est compétitif. Peut-être qu’il y avait quelque chose dont il n’était pas satisfait. Des fois, ça fait du bien de libérer la colère quand ça va plus ou moins bien.

C’est facile de blâmer Price dernièrement. Samedi, j’ai vu un peu de nonchalance dans son jeu, surtout quand il est allé chercher la rondelle derrière son filet. Parfois, la ligne est mince entre la confiance et la nonchalance. Tu peux faire l’erreur d'être trop sûr de toi.

Mais il ne faut pas s’alarmer. Au contraire, je m’attends à un gros match de la part de tout le monde, jeudi.

Le paradoxe de la Ligue américaine



C’est plus difficile pour Charlie Lindgren depuis qu’il est revenu dans la Ligue américaine et, par expérience, je peux comprendre pourquoi.

Ironiquement, j’ai trouvé que c’était plus facile de jouer dans la LNH. La façon dont les jeux sont orchestrés, le temps que les joueurs prennent pour décocher... Après une passe transversale, tu sais que le lancer s’en vient tout de suite dans la LNH. Tu développes un synchronisme.



Les joueurs ont de l’expérience et vont pratiquement tous jouer de la même façon, donc tu vas t’habituer aux patrons de jeu.

Dans la Ligue américaine, c’est plus chaotique, il y a plusieurs jeunes joueurs qui proviennent de différents systèmes de jeu. L'espace est plus grand et les joueurs vont parfois contrôler la rondelle plus longtemps.



De retour sur la glace

Je vais participer vendredi aux matchs des Anciens des Sénateurs dans le cadre de la Classique 100 LNH et je dois avouer que j’ai très hâte d’enfiler mes jambières à nouveau. Le match sera disputé sur la Colline du Parlement, ce qui est un endroit qui promet.

Je suis embarqué sur la glace trois fois depuis un peu plus de cinq ans. C’est comme aller en bicyclette, ce n’est pas quelque chose qui se perd, mais j’avais l’impression de monter une pente avec le vent dans le visage tout le long!

Toute ma famille est fébrile et a hâte de venir me voir. Je me suis entraîné à Trois-Rivières en solitaire et j’y ai croisé par hasard Marc-André Bergeron. J’ai pu recevoir quelques-uns de ses tirs. Je suis allé jouer lundi soir dans une ligue de garage et j’ai accordé... deux buts sur les trois premiers lancers. Par chance, ça s’est replacé par la suite.

Je voulais voir comment mon corps réagirait en raison de mes deux opérations durant ma carrière et force est d’admettre que j’ai eu des courbatures par la suite!

Je m’attends à ce qu’Alexei Yashin soit encore dominant, tout comme Daniel Alfredsson et Martin Havlat, qui m’a d'ailleurs contacté pour me demander si j’étais prêt.

Andrei Vasilevskiy, le cheval de course

Vasilevskiy est incroyable en ce début de saison, lui qui a déjà enregistré 20 victoires en 25 matchs.

Ça fait longtemps qu’il a l'étiquette d'un gardien numéro un. Il avait été dominant au championnat mondial junior. Le Lightning l’a bien développé en faisant preuve de patience à son égard.

Ainsi, lorsque Ben Bishop est parti, il était prêt. Il a pu acquérir de l’expérience lorsqu’il a été lancé dans la mêlée contre les Blackhawks durant la finale de la Coupe Stanley de 2015.

Le Québécois Frantz Jean, qui est l’entraîneur des gardiens à Tampa, fait du bon travail avec lui.