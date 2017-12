Jamie Benn se charge des Islanders

Jamie Benn a marqué un but et récolté deux mentions d’aide dans une victoire de 5-2 des Stars de Dallas contre les Islanders, mercredi soir à New York.

Le capitaine de l’équipe texane a préparé les deux réussites de Tyler Pitlick. Alexander Radulov et Remi Elie ont aussi fait bouger les cordages pour les Stars.

Anders Lee a tenté de lancer une remontée au dernier tiers pour les Islanders en faisant mouche à deux reprises, mais ses coéquipiers ne l’ont pas suivi. En inscrivant ses 18e et 19e filets de la saison, Lee est devenu le meilleur buteur des siens, tout juste devant le capitaine John Tavares.

Devant le filet des locaux, Jaroslav Halak a cédé sa place en deuxième période après avoir failli quatre fois sur 20 lancers. Son remplaçant, Thomas Greiss, a bloqué six des sept tirs dirigés vers lui.

De l’autre côté de la patinoire, Kari Lehtonen a réalisé 32 arrêts.

Les Stars compléteront leur visite des trois équipes de la région de New York avec un passage au domicile des Devils du New Jersey vendredi. Ils avaient battu les Rangers lundi.