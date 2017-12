Équipe Canada Junior: Harvey croit en ses chances

Le gardien de but Samuel Harvey ne pourrait camper davantage le rôle de négligé au camp de sélection final d’Équipe Canada Junior (ÉCJ). Seul joueur non repêché présent cette semaine à St. Catharines, en Ontario, le portier des Huskies de Rouyn-Noranda ne s’est toutefois pas présenté avec le sentiment de l’imposteur, bien au contraire.

Il n’y a encore aucune certitude, du moins officiellement, sur l’alignement de 22 joueurs qui composera Équipe Canada Junior au terme du camp final de sélection, vendredi. Toutefois, le gardien Carter Hart sera, à moins d’une surprise majeure, l’homme de confiance devant le filet canadien, ce qui laisse ensuite une lutte à trois pour le rôle de second violon entre Harvey, Michael DiPietro, des Spitfires de Windsor, ainsi que Colton Point qui s’aligne pour l’Université Colgate dans la NCAA.

Dipietro favori

À l’heure actuelle, la majorité des observateurs voient DiPietro gagner ce poste. Ce choix de troisième ronde des Canucks de Vancouver lors du dernier repêchage avait épaté la galerie lors du dernier tournoi de la Coupe Memorial, aidant les Spitfires à remporter le prestigieux trophée devant les leurs à Windsor.

L’entraîneur-chef Dominique Ducharme a toutefois mentionné mardi que les décideurs de Hockey Canada ne prendraient pas leur décision en se basant sur le passé ou le potentiel à long terme des joueurs. Pour eux, le choix se fera sur les meilleurs joueurs, présentement.

Et c’est exactement dans ce groupe que Harvey veut figurer.

«On est quatre gardiens ici et leur choix n’est probablement pas déjà fait. Tout ce que je peux faire, c’est contrôler ce que je peux contrôler, car leur décision, je ne la prendrai pas à leur place. Je vais essayer de faire de mon mieux cette semaine et on va voir ce qui va en ressortir», a-t-il mentionné.

Sous les projecteurs

Évidemment, Harvey n’a pas qu’une place avec ÉCJ à gagner cette semaine. Un bon rendement au camp final d’évaluation lui permettrait d’augmenter encore davantage sa cote auprès des recruteurs.

D’ailleurs, même si, à 19 ans, il est le seul joueur non repêché présent au camp d’entraînement, il ne s’est pas senti inférieur aux autres lors de la première journée de mardi.

«Pour être honnête, au début de la première pratique, j’avais hâte de voir le niveau et, finalement, ç’a super bien été. Je sens que j’ai ma place ici. J’ai gagné mon invitation et je la mérite. Je me suis développé un peu plus sur le tard et cette année, ça va bien et c’est mon année. Les gardiens se développent plus sur le tard. C’est peut-être pour ça que je n’ai pas été repêché», estime cette fierté d’Alma qui affiche un pourcentage d’efficacité de 0,924 et une moyenne de buts alloués de 2,33 en 25 matchs avec les Huskies cette saison.