ÉCJ: Maxime Comtois veut créer la surprise

Maxime Comtois n’est que l’un des deux seuls joueurs québécois invités par Équipe Canada junior cette année et il ne fait pas partie des favoris pour se tailler une place avec la sélection nationale. Peu importe, l’attaquant des Tigres de Victoriaville entend profiter de la chance qui lui est offerte pour créer une surprise.

Comtois et le gardien Samuel Harvey sont les deux seuls hockeyeurs de la Belle Province présents cette semaine à Saint Catharines. Un seul autre joueur de la LHJMQ les accompagne, le Prince-Édouardien Drake Batherson.

À l’heure actuelle, Comtois semble être destiné à se battre pour les derniers postes disponibles à l’attaque et ses 18 ans pourraient lui nuire puisque le Mondial junior est souvent réservé aux joueurs de 19 ans. Seulement six joueurs de 18 ans, d’ailleurs, sont au camp d’entraînement canadien.

«Peu importe à quel camp d’entraînement tu vas, c’est toujours difficile de se tailler une place. Là, c’est la meilleure équipe au pays. Je ne suis pas venu ici avec la mentalité que je faisais partie des plus jeunes. Ils m’ont invité pour une raison et je viens au camp pour faire ma place. Peu importe qui est devant moi, je vais tout faire pour être meilleur qu’eux.»

Une chance égale

Lorsqu’il regarde l’alignement actuel au camp final, Comtois comprend que, s’il parvient à se tailler une place avec l’équipe, ce ne sera probablement pas pour y jouer un rôle offensif. D’ailleurs, il a un exemple bien précis, et pas trop lointain, de ce qu’il croit pouvoir apporter à ÉCJ.

«Je veux apporter de l’énergie et tuer des punitions, un peu comme Nicolas Roy l’a fait l’an dernier. Il gagnait des mises au jeu et jouait sur le désavantage numérique. Je m’inspire beaucoup de lui et c’est le genre de joueur que je veux être avec cette équipe», ajoute celui qui n’avait pas été invité au camp estival de l’équipe.

Il serait d’ailleurs faux de penser que la formation canadienne est déjà décidée, assure l’entraîneur-chef de l’équipe canadienne, Dominique Ducharme.

«On ne voulait pas faire venir des joueurs juste pour leur donner de l’expérience. S’ils sont là, c’est parce qu’on croit vraiment qu’ils ont une chance. C’est entre les mains de tous les joueurs. Ce sont eux qui vont nous donner une réponse. Ils sont là parce qu’ils ont eu un bon début de saison et ils nous ont forcé la main. On l’a vu dans le passé, les Taylor Raddysh ou Kale Clague n’avaient pas été invités au camp estival et ont quand même percé l’alignement à Noël. On va prendre les 22 joueurs qui vont nous donner la meilleure équipe, maintenant. On n’évalue pas ce qu’ils vont devenir plus tard ou ce qu’ils ont été avant. C’est aujourd’hui et tout le monde est dans la course.»