De Vela à Ciman, LAFC en met plein la vue

Toronto est – désolé – un beau champion. Certes, cette équipe dominante tout au long de la saison a utilisé ses poches plus profondes pour se donner les moyens de remporter la Coupe MLS. Mais il en est ainsi: bienvenue dans la MLS 3.0!

Les annonces effectuées par le commissaire Don Garber, la semaine passée, accompagnent d’ailleurs cette évolution: la MLS s’éloigne peu à peu de la parité pour permettre aux plus riches et aux plus entreprenants de tirer la ligue vers le haut.

Le TFC ne s’en est pas privé, constituant le plus bel effectif du championnat, et il y a fort à parier que New York City, Chicago et consort saisiront l’opportunité d’investir autant d’argent que permis pour rêver plus grand.

Les standards de la MLS ont été redéfinis au cours de cette saison MLS, qui a sans aucun doute marqué un tournant. Nous allons maintenant voir certains clubs tenter de devenir «le nouveau Toronto». Plus facile à dire...

Atlanta, emblème de la nouvelle MLS

À l’heure où les clubs en difficulté se voient menacés d’un déménagement (bonjour Columbus!) et où les clubs moyens cherchent une manière de réduire l’écart qui les séparent de l’élite (salut Montréal!), de nouveaux clubs intègrent le circuit Garber en n’ayant d’expansion que le nom.

Atlanta United, par sa façon de procéder, a rejeté l’étiquette de club d’expansion avant même le coup d’envoi de sa saison inaugurale, se libérant du carcan de médiocrité qui accompagne habituellement ce titre. Avec un panache incroyable (et un afflux d’argent considérable), ce club a tout de suite voulu entrer dans la course aux grands honneurs.

Le Los Angeles Football Club, qui entrera dans la danse dès la saison prochaine, semble fait du même moule. Le stade flambant neuf qui sera inauguré au printemps prochain ringardisera lui aussi bien des enceintes déjà existantes.

Le marketing autour de l’équipe est au point, et l’organisation met très habilement en scène la passion qui entoure déjà le club – notamment, un partisan du groupe des 3252 s’est vu donner la chance d’annoncer l’un des choix du repêchage d’expansion.

De plus, un entraîneur à la renommée internationale a été engagé en Bob Bradley, dont les réseaux et l’aura ont déjà attiré un joueur intéressant, Omar Gaber, qui a évolué sous ses ordres avec la sélection égyptienne. D’autres suivront.

En faisant quelques raccourcis, on pourrait dire que le LAFC s’apprête à être l’Atlanta de l’association Ouest. À une grosse différence près.

« Made in Concacaf »

Là où Atlanta, entraîné par l’Argentin Geraldo «Tata» Martino, a affiché un visage très sud-américain, le LAFC semble destiné à avoir des accents davantage «concacafiens».

Le recrutement de son premier joueur désigné, le mexicain Carlos Vela, a été le premier pas en ce sens. Une arrivée par ailleurs très logique dans un marché comme celui de la Cité des anges, où la population d’origine mexicaine est importante – le club rival, le Galaxy de Los Angeles, a quant à lui misé sur les frères vedettes d’El Tri, Giovani et Jonathan dos Santos.

À l’ouverture de la première fenêtre d’échange, le LAFC est ensuite allé chercher l’un des défenseurs américains les plus prometteurs, Walker Zimmerman. L’Américain, qui a fait ses débuts en sélection nationale cette année, représente une belle prise pour la troupe de Bob Bradley. Véritable leader, le joueur de 24 ans peut être le visage de la franchise pour plusieurs années, comme il peut être vendu à une équipe européenne à court ou moyen terme.

Puis, lors du repêchage d’expansion, le LAFC a ajouté d’autres couleurs de la Concacaf à son effectif en allant chercher le Costaricain Marcos Urena (ex-San Jose), qui dispose en outre d’une solide expérience internationale.

Si l’on se fie aux rumeurs, le LAFC pourrait prochainement poursuivre sur ce créneau en concrétisant l’arrivée du meneur américain Sacha Kljestan, des Red Bulls de New York.

Et ce n’est qu’une question de jours avant que le nom de Michael Bradley, le fils de Bob, ne se mette à circuler de nouveau. Bradley à LA? Pourquoi pas! Rien n’est trop beau pour le club californien, qui est notamment parvenu à souffler les partisans montréalais en mettant la main sur le défenseur Laurent Ciman.

Pour le moment, l’effectif du club ne compte que sept joueurs, et on est encore loin de l’équipe d’étoiles de la Concacaf. Mais qu’on se le tienne pour dit: si Atlanta a défini un nouveau standard, le LAFC ne vise rien de moins qu’à le pulvériser. Il faudra que cela se concrétise sur le terrain. Si la tendance se maintient, cette équipe devrait avoir fière allure.