Ciman: les 5 (+1) étapes du deuil

Publié aujourd'hui à 20h07

Mis à jouraujourd'hui à 20h13

On ne reverra plus Laurent Ciman avec l’uniforme de l’Impact de Montréal. Victime d’un «choix sportif» de Rémi Garde, le défenseur a pris contre son gré le chemin de la Californie et du Los Angeles Football Club – qui a fait un coup d’éclat avec cette transaction.

La prochaine fois que les Montréalais verront Ciman sur une pelouse de MLS, il arborera le maillot noir du club d’expansion, comme s’il portait sur lui le deuil d’un départ qu’il ne souhaitait pas.

À peine 24 heures après l’annonce, la communauté IMFC est encore empêtrée dans l’une des étapes de ce deuil. Dans laquelle vous situez-vous ?

Déni

Quel homme! Notre Capi 2018 de cœur... https://t.co/1Ou5PhgdAi — Jean-François P (@JFPa_nni) December 13, 2017

Laurent Ciman? Mais non! Pas lui, pas comme ça. L’Impact n’a pas pu monnayer son meilleur défenseur, c’est une folie... C’est vrai qu’à l’interne, on entendait de plus en plus de critiques concernant les errements du joueur. Et certains membres de la direction n’étaient clairement pas les plus grands admirateurs du Belge. Il sortait d’une, voire deux saisons moyennes? Pas faux. Il a parfois jailli de manière inconsidérée et il ne régnait pas dans les airs, mais sa relance, son sens de l’anticipation et son leadership compensaient amplement.

Colère

INCROYABLE! L' @impactmontreal vient de faire la pire erreur de son histoire! Échanger un individu et compétiteur comme @LaurentCiman23 !!! Il est venu en #MLS pour les soins de sa fille,s'est intégré à notre société et bâtit une maison ici!! #ShameOnYou #IMFC @NTLSPORTS — LP LeBlanc-Boucher (@LeBlancBoucher) December 12, 2017

Après les retraites de Patrice Bernier et d’Hassoun Camara, le club se lance dans une opération à cœur ouvert... et arrache carrément l’un des ventricules! Ciman était un vrai. Un joueur comme il ne s’en fait plus, qui mouille son maillot, qui s’investit pour son club, sa ville et sa communauté. Il voulait terminer sa carrière ici, mais il n’en sera rien. L’Impact l’a échangé sans même lui en toucher un mot, se mettant à dos un autre international qui aurait pu demeurer un ambassadeur du Bleu-Blanc-Noir des années durant.

Marchandage

On n’appelle ça un échange ciman contre 2 sac de tchip #IMFC — Even Pomerleau ⚽️ (@EvenPomerleau) December 13, 2017

Et si l’Impact avait eu un meilleur fond de jeu, une véritable cohésion défensive, il n’aurait pas pris autant de critiques sur le dos... Comment lui faire porter le chapeau alors que, de l’aveu même d’Adam Braz, l’équipe était défaillante collectivement sur le plan défensif? Et si on lui avait adjoint un partenaire plus complémentaire au lieu de s’en séparer? Et si, et si...

Tristesse

Je suis tellement en maudit, tellement déçu, tellement triste.@LaurentCiman23 tu seras mon General for ever. Je te voyais capitaine. Au lieu de ça tu es échangé. Toi, l'âme du bleu blanc noir, le généreux. Injustice totale.

Je pleure ma vie ���� — Zenitude (@fanfidele) December 13, 2017

En 2015, quand tout allait bien, les partisans retenaient leur souffle à chaque attaque de Drogba, de même qu’à chaque intervention de Ciman. Et les salves d’applaudissements suivaient. Une ovation pour un défenseur, ce n’est pas commun. Lui, il les a enchaînées. Il devait être le prochain Bernier. Il avait touché les cœurs de la même façon, et le «C» lui allait si bien... Ciman et l’Impact, c’est une histoire de coup de foudre qui termine en queue de poisson.

Acceptation

Je pense que #IMFC était rendu à croisée des chemins et qu'il était nécessaire tourner la page. Il nous faut une équipe plus jeune et faire le ménage dans un club qui a besoin d'un renouveau criant. Mais difficile l'échange de #Ciman quand même! #MLS #MTL Garde va être attendu! — David Raynaud (@DavidRaynaudQC) December 13, 2017

Dans le soccer, personne n’est irremplaçable. L’Impact a besoin d’entamer une nouvelle page de son histoire, et Garde sait visiblement comment il souhaite la conter. Proactif pour une rare fois, l’Impact a capitalisé sur la valeur de son joueur international pour récupérer un solide latéral à caractère défensif (Jukka Raitala) et un joueur de couloir prometteur à caractère offensif (Raheem Edwards). Au passage, le club économise de l’argent sur la masse salariale qui servira à dénicher le remplaçant de Ciman. La défense avait besoin d’être revampée, elle le sera. L’opération reconstruction continue et elle n’est pas faite de manière inintéressante. Des favoris de la foule, il restera Nacho Piatti. Mais ne nous trompons pas: l’Impact, c’est bel et bien l’équipe de Garde.

Hommage

@LaurentCiman23 C'est un triste moment pour les supporteurs de l'@impactmontreal! Notre général à la défensive, un joueur dévoué qui n'avait pas peur de critiquer son jeu quand il n'était pas à la hauteur. Un homme de coeur qui s'était très bien intégré à son milieu. Respect! https://t.co/Lev5eSHalJ — Snaky Boy (@404_5483) December 13, 2017

Je me permets d’ajouter une sixième étape, en forme d’hommage. Un hommage nécessaire afin de rendre justice à Ciman. Car l’échange a ça de cruel qu’il nécessite une lecture froide d’une situation hautement émotive. Certaines vérités font plus mal que d’autres... Il n’en reste pas moins que Ciman est un athlète formidable et un compétiteur hors norme. Il apportait du caractère sur le terrain, de la lucidité dans le vestiaire et de la folie à l’entraînement. Il avait adopté Montréal, et Montréal l’avait adopté lui, sa femme Diana, et ses deux enfants Nina et Achille. Le fait qu’autant de monde se soit soucié du sort de sa fille atteinte d’autisme démontre à quel point il avait bâti un lien unique avec le peuple québécois. Le joueur s’en va, mais l’homme reviendra. Vivement les retrouvailles! En attendant, il fera les beaux jours d’un autre club, où un certain Bob Bradley lui a accordé toute sa confiance. C’est peut-être mieux ainsi... Merci pour tout, Lolo! Je te souhaite une Coupe du monde.