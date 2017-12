11 moments mémorables des matchs extérieurs dans l’histoire du hockey

Encore une fois cette saison, la Ligue nationale de hockey présentera plusieurs rencontres à l’extérieur, à commencer par l’affrontement Canadiens-Sénateurs qui aura lieu samedi au Parc Lansdowne d’Ottawa.

Depuis la Classique Héritage de 2003, qui avait opposée les Canadiens aux Oilers d’Edmonton, la LNH a présenté 21 matchs de saison régulière sur des patinoires extérieures. Au terme de la saison 2017-2018, ce total grimpera à 24.

En effectuant un retour dans le temps, on réalise que la LNH a tenu des matchs extérieurs plusieurs décennies avant qu’ils ne gagnent en popularité au milieu des années 2000.

Le premier duel survenu à ciel ouvert impliquant une équipe de la LNH a d’ailleurs eu lieu dans un contexte plutôt inusité.

Pour en connaître davantage, voici 11 moments mémorables survenus lors de rencontres disputées sur des patinoires érigées en plein air.

1. Lors des premier Jeux olympiques d’hiver en 1924, à Chamonix (France) le tournoi de hockey sur glace a été disputé à l’extérieur. Le Canada avait remporté l’or.

2. La première rencontre extérieure à avoir lieu dans l’histoire de la LNH opposait les Red Wings de Detroit... aux Pirates de la Marquette Branch Prison. Vous avez bien lu. Les joueurs des Red Wings ont affronté une équipe composée de prisonniers de cet établissement du Michigan. C’était le 2 février 1954.

3. La première rencontre à ciel ouvert opposant deux formations du circuit s’est tenue devant le fameux Caesars Palace de Las Vegas en 1991. Les Kings de Los Angeles et les Rangers de New York y ont disputé une rencontre préparatoire alors que la température frôlait les 30 degrés Celsius.

4. Le match qui a initié le mouvement des parties présentées à l’extérieur n’est pas l’œuvre de la LNH. C’est plutôt un duel baptisé le «Cold War» entre les universités Michigan et Michigan State au Spartans Stadium à l’hiver 2001 qui a écarquillé les yeux du monde du hockey. L’affrontement avait attiré 74 000 spectateurs, un record à l’époque battu quelques années plus tard...

5. ...par une autre confrontation Michigan-Michigan State cette fois-ci disputée le 11 décembre 2010 au mythique «Big House» d'Ann Arbour. Le domicile des Wolverines a accueilli 104 173 spectateurs lors de ce match, selon les données officielles du livre Guiness des records. Cette marque a été égalée le 1er janvier 2014 alors que les Red Wings recevaient les Maple Leafs de Toronto au même endroit.

Crédit photo : Photo d'archives

6. D’ailleurs, la rencontre entre les Leafs et les Wings à Ann Arbour devait avoir lieu le 1er janvier 2013, mais elle a été reportée d’une saison en raison du lock-out.

7. L’attaquant des Canadiens Richard Zednik a inscrit le tout premier but de l’histoire de la LNH à l'extérieur lors d'un match de saison régulière. Le Tricolore avait disposé des Oilers d'Edmonton au compte de 4 à 3 au Stade du Commonwealth. Le Slovaque et son coéquipier Yanic Perrault avaient chacun inscrit deux buts pour le Bleu-blanc-rouge.

La tuque portée par José Théodore fut toutefois la grande vedette de cette rencontre.

Crédit photo : Photo AFP

8. Les Rangers de New York ont remporté les trois matchs extérieurs auxquels ils ont pris part, dont deux victoires en quatre jours en janvier 2014. Les hommes d’Alain Vigneault avaient vaincu coup sur coup les Devils du New Jersey et les Islanders de New York lors de rencontres présentées au Yankee Stadium.

9. Un match de hockey sous les palmiers? Et oui! Les Kings de Los Angeles et les Sharks de San Jose se sont affrontés au Levi’s Stadium de San Francisco le 21 février 2015. La température avoisinait les 15 degrés Celsius au moment de déposer la rondelle sur la glace.

10. Alors qu’elle portait l’uniforme du Pride de Boston, la joueuse Denna Laing a subi une importante blessure à la colonne vertébrale lors de la première période du match face aux Canadiennes de Montréal, le 31 décembre 2015.

Laing a mis le pied sur un bâton avant de chuter tête première dans la bande érigée sur le terrain du Gillette Stadium, domicile des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Cette blessure a mis un terme à sa carrière.

Crédit photo : Photo AFP

11. Pour la première fois dans l’histoire de la Ligue canadienne de hockey, deux équipes évoluant dans deux ligues différentes s’affronteront dans un match extérieur. Les Olympiques de Gatineau de la Ligue de hockey junior majeure du Québec et les 67's d’Ottawa de la Ligue junior de l’Ontario croiseront le fer au lendemain de la rencontre Canadien-Sens à Ottawa.

À noter également que le Championnat mondial junior présentera une rencontre extérieure pour la première fois de son histoire. Les hockeyeurs américains et canadiens se disputeront la victoire lors d’un match du tournoi préliminaire qui se tiendra au New Era Field, domicile des Bills de Buffalo dans la NFL.