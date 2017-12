Victor Mete ne sait pas s’il reviendra avec les Canadiens

Reviendra, reviendra pas? Victor Mete ne le sait pas encore, mais son souhait est évidemment de retourner dans le giron des Canadiens de Montréal au tournant de l’année une fois le Championnat mondial de hockey junior (CMHJ) terminé à Buffalo.

«Je n’en ai pas parlé avec (le directeur général) Marc Bergevin, a déclaré le défenseur aux médias en marge du camp d’Équipe Canada junior (ECJ), mardi. Je me concentre sur ce qui se passe ici et je verrai après.

«Je sens que j’ai fait un bon travail avec les Canadiens. J’espère avoir la chance de retourner avec eux. Tout le monde m’a bien accueilli là-bas et je sens que je fais partie de l’équipe.»

Sensation du camp d’entraînement du Tricolore, Mete a, contre toute attente, décroché un poste régulier dans la Ligue nationale de hockey (LNH) et disputé les 27 premières rencontres professionnelles de sa carrière, récoltant quatre aides.

Le CH a prêté l’arrière de 19 ans à ECJ pour le CMHJ et la question est maintenant de savoir s’il retournera à Montréal après la compétition ou s’il sera renvoyé chez les juniors. Des facteurs comme ses performances au Championnat, celles des Canadiens ou d’hypothétiques transactions dans la métropole dicteront probablement la décision de Bergevin et de son personnel.

Après un début de saison laborieux, les Canadiens (13-14-4, 30 points) se retrouvent au quatrième rang de la section Atlantique et ne peuvent pas se permettre de se retrouver avec un trou à la ligne bleue.

«Quand nous perdons, il y a beaucoup de chaos, mais les gars savent comment gérer la situation et m’aident beaucoup. Nous avons bien remonté la pente et nous sommes presque de retour à ,500.»

Prise deux

Quoique son poste ne soit pas assuré, Mete part assurément avec une longueur d’avance sur les autres joueurs canadiens de niveau junior à Buffalo. Le joueur des Knights de London dans la Ligue de hockey junior de l’Ontario (OHL) est en quête de rédemption après avoir été ignoré par la sélection unifoliée l’an dernier. Sans lui, l’équipe a atteint la finale du tournoi, mais s’est inclinée en tirs de barrage devant les États-Unis.

«J’ai grandi en regardant le Championnat mondial junior chaque année à Noël. C’est cool d’être ici, j’espère intégrer l’équipe et gagner la médaille d’or. C’est une des choses que je désire le plus depuis que je suis enfant. Je suis content de revoir des coéquipiers, des amis et des adversaires.

«J’étais un peu frustré l’an passé, mais c’est derrière moi maintenant. L’équipe était très bonne l’an dernier et ils savaient ce dont ils avaient besoin pour connaître du succès. Je n’en faisais pas partie, mais j’ai une chance cette année d’y arriver.»

«J’ai appris beaucoup depuis que je suis à Montréal. C’est beaucoup plus rapide et les gars sont beaucoup plus gros et forts. Je peux me servir de cela pour être le meilleur ici.»

Le Championnat mondial de hockey junior 2018 se mettra en branle à Buffalo le 26 décembre et se conclura le 6 janvier.