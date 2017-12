Une autre période cruciale pour les Canadiens

En raison de l’atroce semaine qu’il a connue face aux trois formations de l’Ouest qu’il a affrontées, le Canadien a pratiquement annulé la brillante séquence de cinq victoires qui l’avait précédée.

Une séquence qui, en plus de permettre à la troupe de Claude Julien d’atteindre la barre des ,500 pour la première fois depuis le 7 octobre, l’avait replacée dans le portrait des séries.

La revoilà retombée à l’extérieur du cadre, deux points derrière les Bruins, qui possèdent quatre matchs de priorité.

Or, après la visite des surprenants Devils jeudi soir, le Tricolore disputera les sept derniers matchs de 2017 sur des patinoires étrangères. Une tâche qui ne sera pas de tout repos pour une équipe qui tente de garder la tête hors de l’eau.

«Je vais me concentrer sur les cinq matchs précédant Noël. Je ne regarderai pas plus loin que ça, car si nous ne faisons pas le travail au cours de cette période, nous serons dans le pétrin», a expliqué Claude Julien.

Considérant que trois de ces affrontements auront lieu dans l’Ouest du pays, où le Canadien connaît des succès mitigés, on peut déjà s’attendre à ce que ce ne soit pas une sinécure.

«Ce ne sera pas facile, on va devoir trimer dur. Mais si on veut prendre part aux séries éliminatoires, nous devrons être prêts et travailler pour être meilleurs», a fait valoir l’entraîneur du Canadien.

Coup de main du capitaine

D’ailleurs, c’est le message qu’il a voulu transmettre à sa troupe en la réunissant au centre de la patinoire au terme de l’entraînement, mardi.

«Il nous a dit que les cinq matchs à venir seront très importants. Du nombre, il y en aura de gros sur la route. Ce sera très important d’être affamés. Il faut absolument aller chercher ces points-là», a mentionné Phillip Danault.

La troupe montréalaise augmentera ses chances de survie si son capitaine retrouve une façon de noircir la feuille de pointage. Au cours des 13 derniers matchs, Max Pacioretty n’a fait scintiller la lumière rouge qu’à une seule occasion. Lors de la même période, il a récolté cinq mentions d’assistance.

«La meilleure façon de s’en sortir, c’est de continuer à travailler. Plusieurs joueurs passent à travers de ça chaque année. Crosby a été 10 matchs (N.D.L.R. Il a été blanchi durant 11 rencontres) sans marquer un but. Ça ne fait pas de lui un mauvais joueur», a soutenu Julien.

Du déjà-vu

Aux premières loges pour assister à la léthargie de son ailier gauche, Danault croit qu’une partie du problème réside peut-être sur la pression supplémentaire que Pacioretty s’impose lui-même.

«Patch est un joueur tellement fier. Il est du genre à se dire que si l’équipe ne va pas bien, c’est qu’il ne va pas bien, a-t-il indiqué. Pourtant, il fait beaucoup de bonnes choses qu’il ne remarque pas nécessairement. C’est important qu’il demeure positif. Je ne suis pas inquiet de le voir débloquer.»

Danault a raison de garder foi en son compagnon de trio, même si celui-ci a déjà connu des sécheresses de huit et de sept matchs depuis le début de la campagne. En 2015-2016, Pacioretty avait connu trois séquences de sept rencontres sans toucher la cible. Il avait tout de même fini la campagne avec 30 buts.