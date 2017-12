Ruth, Jackson et maintenant Stanton!

Publié aujourd'hui à 20h28

Mis à jouraujourd'hui à 20h31

L’argent a toujours permis aux Yankees de New York de remporter des championnats.

Le premier joueur de l’histoire du baseball à être échangé après avoir terminé au premier rang pour le plus grand nombre de coups circuits? Babe Ruth des Red Sox. Quelle équipe l’a acquis? Les Yankees.

Le meilleur joueur autonome de l’histoire du baseball? Mon choix est toujours discutable, mais je vous le présente : Reggie Jackson! En 1973, il est élu joueur par excellence de la Ligue américaine et de la Série mondiale. Il a aussi remporté la Série mondiale en trois occasions avec les Athletics d’Oakland.

Jackson a refusé l’offre des Expos qui était supérieure à celle des Yankees. À qui se joint-il? Les Yankees.

Je n’ai jamais été un amateur de statistiques. Je me suis toujours dit que, s’il me fallait des statistiques pour m’apercevoir que les dimensions au champ gauche et de l’allée de gauche au Yankee Stadium était bien supérieures à celles du champ droit, il était temps que je change de métier! C’est une évidence.

Ruth et Jackson étaient deux frappeurs gauchers qui ont été favorisés par la courte distance du marbre à la clôture au champ droit.

Cette année, le joueur le plus convoité était Giancarlo Stanton, des Marlins de Miami. Tout comme Babe Ruth, il a dominé les majeures pour le plus grand nombre de coups de circuits la saison précédente. Il est échangé à quelle formation? Les Yankees.

Comparer la puissance de Giancarlo Stanton à celle de Babe Ruth ou de Reggie Jackson, c’est injuste pour Stanton. Pourquoi?

Depuis mes débuts dans le baseball majeur, en 1969, j’ai pu constater que les frappeurs de puissance droitiers des Yankees n’ont pas connu autant de succès que les frappeurs gauchers.

Dans l’histoire des Yankees, seulement neuf frappeurs droitiers ont cogné 30 coups de circuits ou plus dans une saison. Et seulement deux frappeurs ont connu une saison de 50 coups de circuits, soit Alex Rodriguez deux fois, et, l’an dernier, Aaron Judge.

L’acquisition de Stanton est formidable, mais il ne connaîtra pas autant de succès que Babe Ruth ou Reggie Jackson.

La clause de non-échange

On doit se poser la question : qui a eu la géniale idée d’insérer la clause de non-échange dans le merveilleux monde du sport? Cette clause nuit plus que les contrats à long terme, l’arbitrage et l’autonomie d’un joueur.

Le propriétaire paie un joueur 25 millions $ et il ne peut pas l’échanger, sauf à un équipe approuvée par le joueur en question . C’est le comble du ridicule!