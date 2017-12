Natation : Chantal Van Landeghem et Dominique Bouchard à la retraite

Les nageuses canadiennes Chantal Van Landeghem et Dominique Bouchard, qui ont représenté le pays aux Jeux de Rio en 2016, ont choisi d’accrocher leur maillot, a annoncé mardi la fédération nationale de natation.

Van Landeghem a participé à la conquête de la médaille de bronze du relais 4×100 m libre. Il s’agissait de la première médaille du Canada en 40 ans à cette épreuve.

«Évidemment, les Olympiques sont le point saillant, mais le simple fait de courser sera l’aspect dont je m’ennuierai le plus, j’aime ce sentiment d’adrénaline derrière les blocs. Avoir eu la chance de représenter mon pays au plus haut niveau est probablement le plus grand de tous les honneurs», a commenté Van Landeghem par voie de communiqué.

La Manitobaine 23 ans avait gagné des médailles d’or au 100 m libre et au relais 4×100 m libre ainsi qu’une médaille d’argent avec le relais 4×100 m QN aux Jeux panaméricains de Toronto en 2015.

Cette même année, elle a terminé cinquième au 50 m des Championnats du monde FINA. Elle a ajouté deux médailles de bronze à sa collection lors des Mondiaux de 2017, aux relais 4×100 libre mixte et au 4×100 m QN mixte.

De son côté, Bouchard a atteint les demi-finales du 100 m et du 200 m dos aux Jeux de Rio. Elle a aussi raflé l’argent au 200 m dos aux Jeux panaméricains de 2015. Cette même année, Bouchard s’est classée sixième au 200 m dos aux Championnats du monde.