Voici un survol des activités du 11 décembre dans la Ligue nationale de hockey.

Résultats (équipe locale en majuscules)

ISLANDERS 3 - Washington 1

Dallas 2 - RANGERS 1 (fusillade)

Colorado 2 - PITTSBURGH 1

Floride 2 - DETROIT 1 (prolongation)

WINNIPEG 5 - Vancouver 1

ANAHEIM 3 - Caroline 2

Les Jets poursuivent sur leur séquence (À voir dans la vidéo ci-dessus)

Connor Hellebuyck a réalisé 25 arrêts et Mathieu Perreault (2B, 1A) a participé à trois des cinq buts des siens pour aider les Jets de Winnipeg à poursuivre leur séquence de victoires à domicile à sept et leur série de matchs avec au moins un point à la maison à 11 (10-0-1). Les deux séquences égalent des records de concession qui avaient été établis alors que l'équipe était à Atlanta.

La séquence de 11 matchs sans défaite des Jets à domicile est la plus longue du genre dans la LNH cette saison. La plus longue série du genre en 2016-2017 avait été établie par les Capitals de Washington (16-0-1). Deux équipes seulement ont remporté plus de rencontres consécutives à la maison cette saison, soit les Golden Knights de Vegas et les Rangers de New York, avec huit chaque.

Les Jets présentent un dossier de 11-2-1 au Bell MTS Place cette saison. Il y a seulement le Lightning de Tampa Bay (13), les Capitals (12) et les Rangers (12) qui ont plus de gains à domicile cette saison.

Hellebuyck a porté sa fiche à 16-3-4 (2,44 / ,920) cette saison et il est toujours invaincu en temps réglementaire à la maison (11-0-1 / 2,09 / ,930). Il est devenu le deuxième gardien en deux saisons à obtenir au moins un point dans chacun de ses 12 premiers départs à domicile, après Jake Allen (11-0-2), des Blues de St. Louis l'an dernier.

Brock Boeser marque encore

L'attaquant des Canucks de Vancouver Brock Boeser a marqué dans un troisième match consécutif pour continuer de mener toutes les recrues avec 16 buts cette saison. Il est à égalité avec Brayden Schenn et Anze Kopitar au 6e rang dans la LNH à ce chapitre. Seulement 15 recrues ont inscrit plus de buts que Boeser à leurs 28 premiers matchs et seulement trois l'ont fait dans les 28 dernières années.

Tavares aide les Islanders

John Tavares a marqué son 18e but de la campagne pour aider les Islanders de New York à porter leur fiche à 9-1-2 au Barclays Center en 2017-2018. Seuls Alex Ovechkin (21) et Nikita Kucherov (20) ont plus de buts que le capitaine des Islanders cette saison.