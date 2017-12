L'Impact ne perd aucun joueur au repêchage d'expansion

L'Impact de Montréal n'a perdu aucun joueur au LAFC dans le cadre du repêchage d'expansion du Major League Soccer (MLS).

Le LAFC, qui amorcera ses activités en MLS lors de la saison 2018 pouvait sélectionner cinq joueurs.

Les choix du LAFC

1. Tyler Miller (gardien, Sounders de Seattle)

2. Latif Blessing (attaquant, Sporting Kansas City)

3. Marco Urena (attaquant, Earthquakes de San Jose)

4. Jukka Raitala (défenseur, Crew de Columbus)

5. Raheem Edwards (milieu, Toronto FC)

L’Impact a avait protégé le gardien Evan Bush, les défenseurs Victor Cabrera, Laurent Ciman, Chris Duvall, Kyle Fisher, Daniel Lovitz et Ambroise Oyongo, de même que les milieux de terrain Blerim Dzemaili, Marco Donadel, Ignacio Piatti et Samuel Piette.

Deian Boldor, Matteo Mancosu, Nick DePuy, Wandrille Lefèvre, Dominic Oduro et Michael Salazar étaient exposés à la sélection du LAFC.

Puisqu'ils ont été formés au club, les jeunes David Choinière, Louis Béland-Goyette, Anthony-Jackson Hamel, Maxime Crépeau, Thomas Meilleur-Giguère, James Pantemis, Ballou Tabla, Shamit Shome ont été automatiquement protégés.

