L'Impact échange Laurent Ciman au LAFC

«Avec le départ probable d'Ambroise Oyongo, il était important pour nous d'ajouter à l'effectif un latéral gauche expérimenté. Raheem, de son côté, est un jeune joueur international canadien rapide et excitant qui s'intègrera facilement au groupe. Il a une bonne pointe de vitesse et il crée plusieurs problèmes à l'adversaire dans le dernier tiers du terrain. Nous en profitons pour remercier Laurent pour ses efforts et son engagement envers le club au cours des trois dernières années. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite.»