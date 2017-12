L’héritage de Laurent Ciman à Montréal

Le séjour de Laurent Ciman chez l’Impact de Montréal n’aura laissé personne indifférent, de ses débuts en provenance du Standard de Liège en Belgique jusqu'à son départ vers Los Angeles par voie de transaction.

Autant à cause de ses performances que de ses gestes hors du terrain, Ciman quitte Montréal en tant que figure très importante de la jeune histoire de l'Impact en MLS.



Un international belge en la demeure



En 2015, l’Impact acquiert Ciman du Standard de Liège. Le défenseur central était un élément fort important du club, comme en font foi ses 152 matchs disputés dans cet uniforme entre 2010 et 2015.



À Montréal, on s’attend à ce que Ciman solidifie le contingent défensif...

Et pour être solide, il est solide, ce nouvel arrière. Dès sa première saison en Major League Soccer (MLS), Ciman, surnommé le «Général», est sacré défenseur par excellence sur le circuit. C’est le début d’une grande histoire d’amour entre «Lolo» et les partisans québécois. Ciman aide notamment le Bleu-blanc-noir à participer à la finale de la Ligue des champions de la CONCACAF et aux séries éliminatoires.



En plus de son titre de meilleur arrière de la ligue, Ciman est également nommé sur l’équipe-type de la MLS, invité au match des étoiles et sacré meilleur défenseur de l’Impact.

Pour Nina



Un nuage vient assombrir la première saison de rêve de Ciman. Juillet 2015, son épouse Diana effectue une sortie en règle contre l’Impact. La mère de sa petite fille Nina, autiste et alors âgée de 4 ans, déplore que l’organisation n’aide pas la famille à bénéficier de l’aide du club pour les soins de leur enfant. Le couple disait avoir choisi Montréal pour la qualité des soins que Nina obtiendrait au Québec.



L’équipe répond avoir peut-être raté la cible quant aux attentes de Ciman et sa conjointe. Une rencontre a lieu entre les deux clans, l’Impact fait amende honorable et les Ciman s’adaptent rapidement à la vie montréalaise dans un environnement stable.

Les attentats de Bruxelles

Ciman a pleuré avec sa nation les blessés et les morts des attentats de l’aéroport de Bruxelles, en mars 2016.

Mon cœur est plus que jms, en ce jour où la haine a encore frappé. Mes pensées à toutes les victimes et à leurs proches #Bruxelles — Laurent Ciman (@LaurentCiman23) 22 mars 2016

Un des nôtres



Au début de la saison 2016, Laurent et Diana Ciman ne s’en cachent plus : ils veulent devenir citoyens canadiens. Leur fille Nina a maintenant 6 ans et le couple participe à des activités pour la sensibilisation à l’autisme quand Ciman l’avoue tout-de-go : «Oui, nous aimerions obtenir notre citoyenneté canadienne un jour, si on veut bien de nous.»

«Ma femme et moi avons envie d’avancer dans ce processus. La qualité de vie ici est magique, comme nulle part ailleurs. On se rend compte du potentiel qu’il y a à Montréal pour notre petite fille et on aimerait bien nous installer dans votre pays à long terme, si le Canada veut bien nous accepter...»



Le Québec est belge pendant l’Euro



Ciman part en France pour l’Euro 2016. Pendant la compétition, le soutien québécois à l’endroit des Diables rouges se fait sentir.

«Le Québec est belge pendant la compétition, c’est très touchant, se réjouit sa femme Diana Je reçois des messages de partisans chaque jour. C’est un amour qui n’a pas de mot. Merci le Québec!»

La Belgique atteint les quarts de finale où elle est surprise par le Pays-de-Galles et Ciman, bien que déçu du résultat, revient à Montréal avec une autre belle expérience internationale.

La finale de l’Est



L’Impact connaît les plus grands moments de son histoire avec une participation à la finale de l’Est 2016, perdue aux mains du Toronto FC. Le XI montréalais allait garder son noyau intact lors de la saison suivante et il était pressenti que Ciman serait de retour.



Mais pour la première fois, le «Général» laisse une porte ouverte.



«Logiquement, je serai de retour la saison prochaine. Normalement, je serai là, il me reste deux ans de contrat. L’intention est de rester, mais tout est possible dans le football. On verra ce qui va se passer. On prendra une décision avec ma femme et mon agent.»

Saison 2017 difficile



Échange musclé avec l’entraîneur adjoint Wilfried Nancy, geste de frustration dans un nul contre l’Orlando City SC et performances un peu moins convaincantes... La campagne 2017 de Ciman et de l’Impact se conclura par une neuvième place au classement de l’Association de l’Est et une exclusion des élimintoires. Malgré tout, en plein campagne, Ciman insiste auprès de TVA Sports : il n’est pas intéressé à quitter le Québec de sitôt.

Échange surprise



Le jour du repêchage d’expansion 2018 de la MLS, le Los Angeles FC ne choisit aucun joueur de l’Impact... mais se sert de ses nouvelles acquisitions Raheem Edwards et Jukka Raitala pour mettre la main sur Ciman. La transaction est concoctée avant le repêchage d’expansion, mais n’est officialisée qu’après l’événement, sans que l’Impact n’avertisse le joueur ni son agent.



Rémi Garde, nouvel entraîneur-chef de l'Impact, et la direction affirment que la décision en est une de soccer, mais le principal intéressé ne semble pas apprécier; il partage quelques publications incendiaires en les retweetant.

Rémi Garde : «Ce que je dois dire, c'est qu'au club depuis les 4 semaines que je suis ici, personne ne m'a demandé d'évaluer le club autrement que sur un point de vue sportif, que ce soit pour Laurent ou pour d'autres joueurs. Donc je m'en suis tenu à ça.» #IMFC

— Nicolas A Martineau (@nikmartineauTVA) 12 décembre 2017

— Nicolas A Martineau (@nikmartineauTVA) 12 décembre 2017

