Les Oilers rudoient les Blue Jackets

Les Oilers d'Edmonton n’ont fait qu’une bouchée des Blue Jackets mardi à Columbus en l’emportant par la marque de 7-2.

Connor McDavid a récolté quatre points, dont un but, dans la partie. C’était la première fois cette saison que le capitaine des Oilers était aussi productif en attaque. Il a participé aux buts de Matt Benning, de Milan Lucic et de Jesse Puljujarvi en plus de déjouer Sergei Bobrovsky, tard en troisième période.

Au premier vingt, Zack Kassian avait ouvert la marque pour les vainqueurs avec son troisième de la saison. Ryan Nugent-Hopkins et Mark Letestu, au cours d’un désavantage numérique, ont également fait mouche du côté des Oilers.

La réplique des Blue Jackets est venue des bâtons d’Oliver Bjorkstrand et de Jack Johnson.

Laurent Brossoit a réalisé 28 arrêts devant le filet des visiteurs.

Son vis-à-vis, Sergei Bobrovsky, a failli cinq fois sur 26 tirs avant d’être remplacé par Joonas Korpisalo après deux périodes de jeu.