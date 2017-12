Les Alouettes ajoutent Chris Williams

Les Alouettes de Montréal ont acquis le receveur international Chris Williams des Lions de la Colombie-Britannique en retour de l’ailier défensif Gabriel Knapton, mardi.

Williams a disputé sa cinquième saison dans la Ligue canadienne de football (LCF) en 2017, et ce fut sa première au cours de laquelle il n’a pas atteint le plateau des 1000 verges de gain par la passe.

L’Américain de 30 ans a pris part à neuf matchs au cours de la plus récente campagne, captant 38 ballons pour 415 verges.

«Nous sommes très heureux d'avoir mis la main sur un joueur aussi polyvalent, a affirmé le directeur général des Alouettes, Kavis Reed. Williams peut changer l'allure d'un match avec ses jeux électrisants, autant en offensive que sur les unités spéciales, et nous sommes impatients de le voir sur le terrain la saison prochaine.»

Williams a également porté les couleurs des Tiger-Cats de Hamilton et du Rouge et Noir d’Ottawa au cours de sa carrière.

Le receveur a de plus effectué un bref passage dans la NFL avec les Saints de La Nouvelle-Orléans et les Bears de Chicago, en 2013 et 2014.

Knapton a quant à lui été limité à 38 plaqués défensifs et trois sacs du quart en 2017.

Les Alouettes ont terminé au dernier rang de la ligue en vertu d’un dossier de 3-15.