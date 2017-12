La femme de Luc Robitaille dénonce Donald Trump

L'épouse de Luc Robitaille ajoute sa voix à celles de nombreuses femmes qui ont dénoncé l’inconduite sexuelle de Donald Trump en marge de sa présidence américaine.

Stacia Robitaille a relaté un incident remontant à au séjour de son mari chez les Rangers de New York dans la Ligue nationale de hockey (LNH), soit entre 1995 et 1997. Dans les environs de cette éqoque, Trump, alors marié à l’actrice Maria Maples, prenait en charge les rénovations d’un immeuble qui allait devenir le Trump International Hotel and Tower à Manhattan (1994) et achetait l’édifice de la Bank of Manhattan Trust sur Wall Street, notamment.

«Une fois, j’étais dans un ascenseur seule avec Donald Trump (et un homme avec lui) au Madison Square Garden (amphithéâtre des Rangers, NDLR), a écrit Stacia Robitaille sur Twitter, lundi. Il était agressif et m’avait dit que je rentrais à la maison avec lui.

«J’avais ri et statué que j’étais marié à un Ranger. Il m’avait garanti que mon époux ne faisait pas autant d’argent que lui. C’est lui, notre président.»

I was once on a elevator alone with @realDonaldTrump (& a man w/him) at Madison Square Gardens. He was aggressive & told me I was coming home with him. I laughed, stating I was married to a Ranger. He guaranteed me my husband didn’t make as much money as him. #ThisIsOurPresident