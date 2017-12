La famille Ball en direction de la Lituanie

LiAngelo et LaMelo, les jeunes frères du meneur de jeu des Lakers de Los Angeles Lonzo Ball, ont signé un contrat d’un an avec le BC Prienai, une équipe de basketball en Lituanie.

Les deux adolescents ont été poussés vers les rangs professionnels par leur père, LaVar, qui est devenu une vedette aux États-Unis à cause de son franc-parler et de sa personnalité unique.

LiAngelo, 19 ans, évoluait à l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA) jusqu’à ce que son père décide de le retirer de l’institution d’enseignement, le 4 décembre. Le jeune joueur avait été suspendu de l’équipe de basketball de l’université après avoir été arrêté pour vol à l’étalage pendant un voyage des Bruins en Chine. L’incident avait d’ailleurs créé une petite controverse entre LaVar et le président Donald Trump.

LaMelo, 16 ans, a quitté l’école secondaire en octobre pour étudier à la maison et se concentrer davantage sur son entraînement au basketball. Selon les experts, le cadet de la famille Ball aurait peut-être des chances d’aller rejoindre Lonzo dans la NBA. LiAngelo, pour sa part, n’aurait pas le talent nécessaire pour atteindre la meilleure ligue au monde. Il était un réserviste à UCLA.

LaVar a choisi le BC Prienai notamment parce qu’il tenait à ce que ses deux fils évoluent au sein de la même formation. Le club évolue dans le Championnat de Lituanie de basketball et dans la Ligue baltique de basketball, où la compétition est moins relevée.

Selon ESPN, les deux frères Ball devraient jouer dans la ligue baltique et non dans le Championnat. Les joueurs empochent au maximum 500 $ par mois dans la ligue baltique. Il ne serait pas étonnant que LiAngelo et LaMelo ne soient pas payés pour leurs services, toujours selon le réseau sportif américain.

«Nous sommes excités à propos de l’arrivée de LiAngelo et de LaMelo Ball, a dit le club à Yahoo Sports. Nous sommes engagés dans leur succès à long terme et dans leur développement en tant que joueurs de basketball.»

LiAngelo et LaMelo sont attendus en Lituanie en janvier.

Prienai est une ville de 10 000 habitants située dans le sud de la Lituanie.