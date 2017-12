Jenner et Girgensons à Montréal, pourquoi pas?

Publié aujourd'hui à 07h54

Mis à jouraujourd'hui à 08h02

L’instant de ce texte, je me suis amusé à occuper les fonctions de Marc Bergevin.

Je m’étais donné comme mission de trouver des joueurs de centre pour les Canadiens de Montréal.

Des centres qui n’ont pas le prestige d’un joueur comme John Tavares puisque le prix demandé risque d’être très élevé.

Plutôt des joueurs de centre qui ont vu leur production et aussi peut-être leur valeur diminuer, mais qui, à mon humble avis, pourraient retrouver le chemin du succès avec un changement d’air.

Le salaire, l’âge et le passé m’ont permis de cibler deux joueurs : Boone Jenner (Columbus) et Zemgus Girgensons (Buffalo).

Boone Jenner

Âgé de 24 ans, Jenner est un joueur de centre qui joue pour les Blue Jackets de Columbus. Vendredi contre les Devils, il s’est retrouvé sur le quatrième trio et il a même joué à l’aile. Il n’a qu’un but à ses 17 derniers matchs et il n’en a que trois depuis le début de la saison.

On peut penser que Pierre-Luc Dubois et Alexander Wennberg sont en train de le devancer dans la hiérarchie des joueurs de centre chez les Blue Jackets. Et on ne doit pas oublier que Columbus compte aussi sur Brandon Dubinsky.

Cependant, j’ai toujours aimé le style de jeu de Jenner et surtout son caractère. Il a été le capitaine des Generals d’Oshawa, dans la Ligue de l’Ontario, et aussi le capitaine de la formation canadienne junior en 2013.

À 6 pieds 2 pouces et 206 livres, Jenner est capable de jouer avec robustesse et il maintient une efficacité de 50% sur les mises en jeu depuis son arrivée dans la LNH.

Aussi, il est très important de souligner qu’il a marqué 30 buts à l’âge de 22 ans. Il en était alors sa troisième saison dans la LNH. Il avait complété cette année-là (2015-2016) avec une médaille d’or au Championnat du monde avec le Canada

Cependant, l’an dernier, sa production a baissé à 18 buts. Et là, il ne connaît sûrement pas le début de saison espéré.

Pour ce qui est de son contrat, Jenner sera joueur autonome avec compensation au terme de la saison. Son contrat actuel est d’une durée et deux ans et d’une valeur de 5,8 millions $, soit 2,9 millions $ par année.

Zemgus Girgensons

Originaire de la Lettonie, Girgensons est un joueur de centre de 23 ans qui joue pour les Sabres de Buffalo.

Lui, il mange son pain noir depuis très longtemps avec les Sabres. Très souvent, il joue à l’aile gauche sur le quatrième trio.

Ses statistiques sont à la baisse et elles n’ont rien de reluisantes.

Cependant, il a été un choix de premier tour (14e au total) lors de la séance de repêchage de la LNH en 2012.

Lorsqu’il a été sélectionné, on parlait de lui comme d’un joueur de centre talentueux qui avait les mains, la force et le physique (6 pieds 2 pouces - 207 livres) pour faire sa marque dans la LNH.

D’ailleurs, Girgensons a joué avec les Sabres à l’âge de 19 ans. À sa deuxième saison, il est parvenu à récolter 30 points... avec les Sabres, dois-je vous le rappeler.

Au terme de la présente saison, il restera encore une année à son contrat. Il empoche 1,6 million $ annuellement.

Je suis convaincu qu’il est meilleur qui ne l’est présentement. Un changement lui serait bénéfique. Il se veut un projet.

Bon, j’appelle à l’instant le directeur général des Blue Jackets, Jarmo Kekalainen, et celui des Sabres, Jason Botterill, pour savoir ce qu’ils veulent en retour de Jenner et Girgensons.

Ensuite, je retourne à mes fonctions de descripteur.