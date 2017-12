«Deslauriers a donné une identité au quatrième trio»

Le brio du quatrième trio est notable dernièrement. C’est en grande partie grâce à Nicolas Deslauriers, selon Dany Dubé.

Il en a d’ailleurs été question à l’émission #LavoieDubé, mardi. Voyez ce segment dans la vidéo ci-dessus.

«Il s’agit de l’un des éléments positifs chez les Canadiens, a indiqué Dany Dubé. C’est clair que Deslauriers a donné une identité au trio. Il fait preuve de beaucoup de leadership. Il amène beaucoup d’énergie et d’intensité, un peu comme Daniel Carr.»

Deslauriers, lui, reconnaît que son trio fonctionne bien depuis quelques matchs, mais il croit qu’il est capable de produire davantage.

«Depuis six ou sept matchs, notre trio va super bien. On contribue un peu, mais il faudrait en donner plus. Ça va bien. Il faut continuer comme ça.»