Classique 100 LNH : le masque de Carey Price

Carey Price a reçu son masque de la Classique 100 LNH et l’a étrenné à l’entraînement, mardi.

Le gardien portera ce casque quand les Canadiens de Montréal visiteront les Sénateurs au parc Lansdowne à Ottawa pour un match extérieur disputé dans le cadre des célébrations du centenaire de la Ligue nationale de hockey (LNH), samedi.



Carey Price s'entraîne avec son masque de la Classique 100 de la LNH ce matin.@CP0031 has got his NHL 100 Classic mask on this morning.#GoHabsGo pic.twitter.com/28tb2B7dIa