Cinq joueurs qui peinent à trouver leurs marques cette saison

Ils sont quelques-uns à chercher leur rythme, cette saison; «The Hockey News» en cible cinq à travers la Ligue nationale de hockey (LNH)...

Cam Atkinson (attaquant, Blue Jackets de Columbus)

Les Blue Jackets de Columbus sont premiers dans la section Métropolitaine et possèdent le cinquième meilleur différentiel de la ligue. Après avoir connu sa meilleure saison en 2016-2017, Cam Atkinson ne connaît toutefois pas autant de succès que son équipe par les temps qui courent. Et il n’est pas le seul à éprouver des difficultés depuis le début de la campagne.

Après avoir obtenu une impressionnante fiche de 35 buts et de 62 points la saison dernière, Atkinson ne semble plus être dans les bonnes grâces de son entraîneur, John Tortorella. Ce dernier l’a même laissé de côté samedi dernier, alors que les Blue Jackets affrontaient les Coyotes. Cette décision de Tortorella n’est pas étrangère à la longue disette d’Atkinson qui n’a inscrit jusqu’ici que six buts et neuf points en 25 matchs. Par conséquent, moins de temps de glace est alloué à Atkinson, qui a signé une prolongation de contrat de sept ans pour 41,125 millions $ à la mi-novembre.

Craig Anderson (gardien, Sénateurs d’Ottawa)

Anderson a été brillant la saison dernière avec les Sénateurs et a compilé des statistiques impressionnantes. Au cours du calendrier régulier, il a enregistré une moyenne d’efficacité de ,926 et de buts alloués de 2,28 en 40 matchs. Il a été tout aussi efficace en séries éliminatoires. D’ailleurs, un seul but l’a privé d’une place en finale de la Coupe Stanley. Il a si bien fait que les Sénateurs lui ont accordé une prolongation de contrat de deux ans pour 9,5 millions $.

Cette saison, Anderson n’est pas le même gardien. En 22 matchs, il a une moyenne d’efficacité de ,895 et de buts alloués de 3,11. Neuf fois il a accordé plus de quatre buts dans une même rencontre.

Victor Rask (attaquant, Hurricanes de la Caroline)

Après avoir gagné en responsabilités et en temps de glace au cours des deux dernières années, Rask a commencé la saison au centre du premier trio. Finalement, l’attaquant de 24 ans n’y connaît pas le succès espéré. Sa production est même passée de 0,55 à 0,37 point par match. Par conséquent, Jordan Staal et Derek Ryan sont passés devant Rask, qui a été rétrogradé au troisième trio.

Jason Spezza (attaquant, Stars de Dallas)

Il n’y a pas un vétéran qui a vu sa production diminuer autant que Jason Spezza cette saison. L’an dernier, l’attaquant de 34 ans des Stars a marqué 15 buts et inscrit 50 points en 68 matchs.

Après avoir connu un bon début de saison en récoltant trois points en quatre matchs, il n’a ajouté que cinq buts et huit points en 27 rencontres. En 31 matchs, il n’a pas joué plus de 14 minutes 20 fois et il n’a pas atteint le cap des 12 minutes de temps de glace à cinq reprises.

Trevor Daley (défenseur, Red Wings Detroit)

Même s’il n’est pas Erik Karlsson ou Brent Burns, Daley est un défenseur qui a l’habitude de produire. Après 28 matchs cette saison, il n’a que deux mentions d’aide.

Et malheureusement, le jeu défensif de Daley ne compense pas pour sa piètre récolte offensive. Les Red Wings doivent espérer que le contrat de trois ans de 9,5 millions $ qu’ils lui ont alloué cet été finira par rapporter sur la glace.