C. J. Gable demeurera en Alberta

Les Eskimos d’Edmonton et le porteur de ballon C. J. Gable se sont entendus sur les détails d’un contrat de deux saisons, mardi.

Le club de l’Alberta avait acquis Gable des Tiger-Cats de Hamilton, au mois d’octobre.

Au cours de la plus récente campagne, l’Américain a pris part à 13 matchs avec les deux équipes, effectuant 146 courses pour 833 verges et sept majeurs. Il a également attrapé 34 ballons pour 285 verges et un touché.

L’athlète de 30 ans a été nommé sur l’équipe d’étoiles de l’Association Est dans la LCF à deux reprises, soit en 2013 et 2016. Il entamera sa sixième saison dans la Ligue canadienne de football en 2018.