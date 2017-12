4e défaite consécutive pour les Hurricanes

Les Ducks d'Anaheim ont infligé une quatrième défaite consécutive aux Hurricanes de la Caroline, lundi soir, en s'imposant par la marque de 3-2, au Honda Center.

À VOIR : Sommaire

L'employé de soutien Logan Shaw s'est signalé avec une soirée d'un but et une mention d'aide. Derek Grant et Jakob Silfverberg ont également fait mouche.

Justin Williams a ouvert la marque pour les Hurricanes en première période et Victor Rask a réduit l'écart à 3-2 vers la fin du tiers décisif, mais les hommes de Randy Carlyle ont tenu le coup.

John Gibson a repoussé 28 rondelles dans la victoire des siens. Son vis-à-vis Scott Darling a bloqué 20 tirs.