Victor Mete aidera grandement ÉCJ

Les Canadiens de Montréal ont pris la décision lundi de prêter le défenseur Victor Mete à Équipe Canada junior, en vue du Championnat mondial de hockey 2018.

Le directeur général de la formation canadienne, Joël Bouchard, était un homme heureux à la suite de cette annonce.

«Marc Bergevin a mené le dossier avec un grand professionnalisme, a-t-il dit d'emblée, sur les ondes de TVA Sports.

«Je tiens à féliciter les Canadiens d'avoir pris la décision de lui faire vivre une expérience extraordinaire. Il fait tout un travail avec eux depuis le début de la saison. C'est une belle vision de l'organisation à court, moyen et long terme.»

Selon Bouchard, Mete est lui aussi très heureux de la tournure des événements.

«Je lui ai parlé et il est extrêmement content. C'était un rêve pour lui de jouer pour Équipe Canada junior, a-t-il dit.

«C'est un bon joueur de hockey et c'est aussi une bonne personne. Sa grande maturité, son instinct de compétition et sa façon de jouer à grande vitesse nous aiderons grandement.»

Bouchard admet que Mete s'est grandement amélioré au cours des 14 derniers mois.

«J'ai vu une progression au cours du camp, l'an passé. Il est sur la bonne voie depuis les 13 ou 14 derniers mois, a-t-il analysé.

«Il s'est rapidement ajusté à la LNH et ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Sa plus grande qualité, c'est sa façon de se comporter avec la rondelle pour faire une bonne transition. Il est patient et il a des nerfs d'acier.»

Voyez l'entrevue de Joël Bouchard dans la vidéo ci-dessus.