Sylvain Lefebvre, le fier professeur

Par les temps qui courent, l’entraîneur-chef du Rocket de Laval Sylvain Lefebvre suit avec grande satisfaction les prouesses de ses élèves qui font maintenant leur place avec le grand club.

Récemment, Nicolas Deslauriers, Daniel Carr et Byron Froese ont gagné la confiance de Claude Julien à Montréal en greffant une identité au quatrième trio et le pilote du club-école peut se targuer d’avoir contribué à ces succès.

«C’est une fierté de voir ces gars-là. On ne manque pas beaucoup de matchs [des Canadiens]. Même quand on est dans l’auto, on les écoute à la radio. Pour nous les entraîneurs, c’est comme un cadeau», a-t-il confié à Renaud Lavoie durant l’émission #LavoieDubé, lundi soir.

Lefebvre s’est fait particulièrement élogieux à l’égard de Deslauriers, qui n’a pas baissé les bras même s’il a amorcé la saison à 26 ans dans la Ligue américaine.

«Deslauriers est arrivé pour avoir une deuxième vie, avec une attitude incroyable. Il était content de recommencer à jouer plus souvent. Il a aidé les jeunes, juste avec la façon dont il faisait les choses. Il y a même des soirs que je ne l’ai pas habillé, alors c’est lui qui sautait son tour et il a toujours eu une bonne attitude, a raconté celui qui en est à sa sixième saison dans l’organisation des Canadiens.

«Je suis certain qu’il y a des jeunes dans le vestiaire qui ont pris des notes.»



Il a aussi été question de Daniel Carr, dont l’éthique de travail à toute épreuve a fini par lui ouvrir à nouveau les portes de la LNH.

«On ne peut pas dire non à Daniel Carr. Il fait tout ce qu’il y a à faire. Avant les pratiques, il va demander à l’adjoint Nick Carrière d’aller sur la patinoire pour prendre des lancers, jouer avec la rondelle. Il va rembarquer sur la glace pour la pratique de 11h et rester après.

«Il sait qu’il doit améliorer son coup de patin et certaines choses dans son jeu et il le fait. Il fait ses devoirs non seulement sur la patinoire et à l’extérieur de la glace», s’est étonné Lefebvre.

Dans tout ça, impossible de passer sous silence les performances de Charles Hudon, qui est devenu un rouage important des Canadiens depuis le début de la campagne.

«Charles a été très patient et il ne s’est jamais découragé. [...] Il aurait pu passer un petit peu de temps à se dire ‘pourquoi pas moi’ et à jouer moins bien parce que, mentalement, ça le dérangeait. Mais non.»

L’année passée a été compliquée par moments pour Hudon, qui s’est blessé avec les Canadiens avant de subir une autre blessure à son retour à Saint John’s.

«Sur la route à Binghamton, Charles était en béquilles et il était le premier à encourager ses coéquipiers. Présentement, il a récolté ce qu’il a semé.»

Le Rocket fait sa place

Le moins qu’on puisse dire, c’est que la Ligue américaine à Laval est une expérience concluante jusqu’à maintenant. À preuve, près de 10 000 spectateurs ont assisté aux deux matchs de la dernière fin de semaine.

«Ç’a été plaisant de voir de l’engouement avant même le début de la saison. Le premier match a été incroyable pour ce qui est de l’ambiance et tu voyais que les gens étaient contents d’avoir du hockey à Laval.

«Les installations sont de première classe. On est allés dans beaucoup d’arénas et dans notre livre à nous, c’est le nôtre le plus beau», estime Lefebvre.

Comme bien des entraîneurs de la Ligue américaine, on pourrait imaginer que le pilote nourrit l’ambition de diriger une équipe de la LNH. Mais l’ancien défenseur du circuit Bettman dit préférer vivre dans le présent pour l’instant.



«Je suis un gars positif, qui vit au jour le jour. Je ne mets pas de temps en arrière de tout ça. Chaque jour que je passe ici, j’apprends.»